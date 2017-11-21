Владимир Синяговский: молодые новороссийцы громко заявили о себе в стенах ГосДумы...

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18–21 ноября в Москву съехались представители со всех регионов, депутаты разных уровней, представители студенчества, чтобы в рамках работы Всероссийского молодежного форума Государственной Думы совместно с депутатами Государственной Думы начать работу по тем вопросам законодательства, которые более всего волнуют молодых людей.

От города-героя Новороссийска прибыли курсанты Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова. Первые дни две очаровательные девушки, делегированные на форум, провели в работе над проектом в составе сборной команды, занимавшейся вопросами транспорта. С ребятами общались представители органов исполнительной власти, ведущие экономисты, сотрудники профильных Комитетов Государственной Думы. В заключительный день форума – 21 ноября – все 18 команд представили свои инициативы в зале пленарных заседаний Государственной Думы.

В перерыве между напряженной работой делегация Новороссийска встретилась с депутатом В.И.Синяговским. Девушки и их куратор Белогуров Станислав поделились с депутатом впечатлениями от Москвы и работы в Государственной Думе. Владимир Синяговский, в свою очередь, расспросил их об учебе и дальнейших планах. По мнению парламентария, о необходимости учитывать вектор молодежной политики сегодня говорят многие, но невозможно принимать реальные решения без участия тех, кого это непосредственно будет касаться. Он предложил курсантам университета активно включаться в работу над законопроектами: «Стоит поближе познакомиться с работой депутатов, чтобы понять, как велика ответственность за принимаемые решения. Ведь чтобы закон приносил пользу, должны быть продуманы все детали его правоприменения, просчитаны все последствия».

Собравшиеся договорились еще об одной встрече в рамках региональной недели (теперь уже на территории университета), а в перспективе, возможно, – о совместной работе. В.И. Синяговский выразил надежду, что девушки станут ценным кадровым резервом, а предложения, которые они со своими сокурсниками смогут представлять в Государственную Думу, найдут свое воплощение в законодательных инициативах.

«Наше законодательство возникло не сегодня и не вчера. Но процесс его совершенствования может быть бесконечен. И если молодежь будет активно работать над улучшением законодательных норм, тогда нас ждет хорошее будущее», – заключил Владимир Синяговский.