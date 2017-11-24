Вакансии Управления МВД России по городу Новороссийску

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Управление МВД России по городу Новороссийску, осуществляет отбор граждан Российской Федерации (мужчины в возрасте от 18 до 35 лет), прошедших службу в вооруженных силах РФ, имеющих полное среднее, среднее специальное или высшее образование, ранее не судимых, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции на замещение вакантных должностей:

- полицейского отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции;

- участкового уполномоченного полиции;

- оперуполномоченного;

- помощника оперативного дежурного дежурной части;

- полицейского охранно - конвойной службы;

- полицейский специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту;

СОТРУДНИКАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- гарантированная ежемесячная оплата труда (от 20 000 рублей);

- предоставление льготных прав для поступления в высшие учебные заведения МВД России;

- денежная компенсация за поднаем жилья;

- гарантированный ежегодный отпуск.

За справками обращаться в отдел по работе с личным составом Управления МВД России по городу Новороссийску по адресу: г.Новороссийск, ул. Анапское шоссе, 57 «А», кабинет № 16 телефон 8(8617) 267 – 356, 8(8617) 267 – 357

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску