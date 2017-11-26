Познер восхитился совестью и смелостью "Коли из Нового Уренгоя"

/Общество/

Телеведущий и журналист Владимир Познер на своём сайте опубликовал обращение в поддержку школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко, ставшего известным после речи в бундестаге.

Познер ответил на вопрос своего читателя, представившегося Иваном.

"Основным лейтмотивом всех обсуждений было, что он предатель, что не знает истории, что его "подкупили". Однако мы все прекрасно понимаем, что был определенный круг людей, которым была выгодна война, они ее хотели и они ее начали (преступники), но никто в здравом уме из простых солдат не хотел идти на эту войну, ни с одной из сторон. Неужели, это наша судьба жить в таком мире, где человек, негативно относящийся к кровопролитию, расценивается либо "геем", либо предателем?" - спросили у журналиста.

По словам Познера, он восхищается совестью и смелостью гимназиста и одновременно осуждает развернувшуюся травлю.

"Я полностью поддерживаю этого молодого человека, у которого хватило совести, честности и смелости сказать то, что он сказал. Травля, которой он подвергся, показательна для состояния российского общества сегодня, показательна для состояния нынешней российской журналистики. Слава богу, что хоть пресс-секретарь Путина выступил с призывом оставить парня в покое. Сегодня Россия является одной из самых нетолерантных стран в мире. Его пример тому подтверждение", - ответил он.

19 ноября старшеклассник из гимназии №1 Нового Уренгоя выступил в германском бундестаге, назвав немцев, погибших в Сталинградском котле, "невинными жертвами" войны.

Источник: https://ruposters.ru/news/26-11-2017/pozner-voshitilsya-gimnazistom