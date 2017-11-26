Дмитрий Быков: "Россия уверенно распространяет гопничество по всему миру"

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Писатель Дмитрий Быков: "Изумительное совпадение случилось в конце ноября: Константин Райкин одновременно оказался мишенью Министерства культуры и его присных, с одной стороны, и запрещенного в России «Правого сектора» – с другой. У нас Мединский давит театр «Сатирикон» – чистая экономика, разумеется, ничего личного, – а у них в Одессе двадцать националистов срывают концерт того же Райкина: зачем он в 2014 году не осудил аннексию Крыма? Сказал, что какая-то часть его души рада. И смеет теперь выступать в Одессе, подумайте!

Это очень симптоматично, симметрично, наглядно. Вообще главный плюс нашей эпохи – именно ее наглядность, даже демонстративность. Другой одессит – Глеб Павловский, давно живущий в Москве – задал недавно вопрос: ясно, что нынешний режим едет совсем не на том топливе, что СССР, но на каком – трудно сформулировать и потому непонятно, на сколько этого топлива хватит. Делюсь давним наблюдением: этот режим – как, кстати, многие протофашистские режимы в свое время – едет на самом простом топливе: на разрешении быть плохими, которое негласно дается подданным. Их даже осторожно принуждают к этому.

Люди способны этим наслаждаться – недолго, потому что потребность быть хорошими заложена в человеческой природе, – особенно если побыть плохими можно под благовидным, красивым предлогом. Особенно под предлогом борьбы за Родину, за территориальную целостность, за почву и прочие великие абстракции. В России травить талантливых и несогласных разрешено под предлогом национального единства и поднятия с колен. На Украине – под предлогом борьбы с наглой российской агрессией, каковая агрессия вообще все списывает. Всего этого в мире сильно прибавилось в последние годы, Россия уверенно распространяет гопничество по всему миру, но мир охотно откликается и включается в эту кампанию. Помнится, в конце тридцатых чудовища тоже подняли головы по всему миру – и даже в СССР в начале тридцатых некоторые радовались классово близким коричневым, но, к счастью, быстро всё поняли. Тогда было кому остановить коричневых… Но мы отвлеклись.



Нам явлено замечательное сходство тех, кто травит Райкина здесь и там. Этим силам невыносимо искусство, невыносимы люди, преданные ему и не интересующиеся беспрерывным доминированием, насилием, унижением: Райкин интересуется совсем другими вещами. Для чертей этот ладан невыносим. Полезно увидеть сходство, почти парность наших культурных начальников и «Правого сектора», разумеется, запрещенного у нас. В чем их главное сходство? В том, что они очень плохие люди. Нам выпало жить во времена, когда черти, фигурально выражаясь, служат во многих церквах. Чем можно ответить им? Только ладаном, только искусством, только служением своему делу. Сами видите, как их от этого крючит".

Источник: https://philologist.livejournal.com/9826234.html