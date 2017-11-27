Процедуры получения вузами лицензий и свидетельств о государственной аккредитации в 2018 году будут полностью переведены в электронный вид

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в 2018 году планирует перевести в электронный вид всю процедуру предоставления государственных услуг по лицензированию и аккредитации вузов.

В настоящее время вузы могут подать документы в Рособрнадзор для получения лицензии или государственной аккредитации как в электронной, так и в бумажной форме. Такой выбор сохранится, однако в следующем году у заявителей появится возможность отслеживать через личные кабинеты ход рассмотрения их заявки. Свидетельства о получении лицензии и государственной аккредитации в 2018 году также получат электронный вид. Сейчас они выдаются только в бумажной форме.

«Перевод процедуры государственной аккредитации в электронный вид существенно сократит не только финансовые расходы, но и время на логистические операции», – отметила руководитель Росаккредагентства Лемка Измайлова.

Чтобы пройти процедуру лицензирования или государственной аккредитации, достаточно зайти в личный кабинет образовательной организации на сайте информационной системы государственной аккредитации, в котором имеется возможность пошагово сформировать заявление, загрузить файлы с документами, обязательно заверив их электронной подписью руководителя образовательной организации, после чего Рособрнадзор принимает их в работу.

Образовательная организация сможет оперативно отслеживать весь ход процедуры, а направленные в ее адрес уведомления будут автоматически отображаться в личном кабинете заявителя. Исправление образовательной организацией всех несоответствий, загрузка исправленных документов и принятие их в работу Рособрнадзором в среднем составляет два дня. Тогда как ожидание уведомления по почте, подготовка пакета исправленных документов и доставка их в Рособрнадзор может затянуться на несколько недель.

В рамках перехода государственных услуг в электронный вид изменилась процедура согласования с экспертом его участия в аккредитационной экспертизе образовательной организации. Процесс предоставления согласия/отказа эксперта на участие в аккредитационной экспертизе в составе экспертной группы теперь автоматизирован. Это позволило сократить время формирования экспертной группы.

Переход к оказанию государственных услуг в электронном виде осуществляется в соответствии с решением Правительства Российской Федерации. Параллельно Рособрнадзор совершенствует нормативно-методическое обеспечение этой деятельности, ведет работу по созданию электронных архивов и мер их безопасности.

Количество обращений, поданных в 2017 году в электронной форме через личный кабинет заявителя, увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом.

Источник: Рособрнадзор