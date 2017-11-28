Прокуратрой запрещен доступ к сайту, содержащему информацию о способах обналичивания материнского капитала
Прокуратурой Калининского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлен Интернет – сайт, содержащий сведения об обналичивании средств материнского (семейного) капитала.
При этом в соответствии с требованиями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям на улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Указанная норма расширительному толкованию не подлежит. Таким образом, продажа или передача иному лицу сертификата материнского капитала, его обналичивание законом запрещены.
Распространение указанной информации противоречит целям и задачам действующего законодательства, способствует совершению преступлений.
По данному факту прокурор района направил в суд заявление о признании вышеуказанной информации запрещенной.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, информация, опубликованная в сети Интернет, признана запрещенной на территории Российской Федерации. Решение для блокировки доступа к сайту направлено в Управление Роскомнадзора по ЮФО.
Работа в указанном направлении будет продолжена.
Источник: Прокуратура