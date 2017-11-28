Три четверти россиян уверены, что детей сегодня необходимо учить навыкам живого общения

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного теме введения в школе дополнительных предметов.

Более половины россиян поддержали бы введение в школьную программу такого предмета, как Правила дорожного движения (73% сказали, что он должен быть обязательным). Почти две трети (63%) считают обязательными Основы военной подготовки, около половины (44%) отмечают необходимость обучения Финансовой грамотности. Если уроки ПДД считаются обязательными, в первую очередь, для самых маленьких (6-9 лет), то основы военной подготовки, - для старшеклассников.

Вместе с тем включенные сегодня в школьный курс Основы религиозных культур и светской этики не кажутся нашим согражданам столь актуальным: две трети опрошенных считают, что входящие в него разделы должны быть дополнительными (на выбор родителей и школьников). Каждый третий (33%) относит к обязательным Национальный язык (в каждой нацреспублике), а преподавать его предлагается преимущественно в начальной и средней школе.

Вопрос о том, где взять время для дополнительных предметов, пока остается открытым. Так, две трети респондентов, обозначивших хотя бы один предмет из списка как обязательный, затруднились назвать предмет, за счет сокращения которого можно было бы ввести новый. Те, кто определился с выбором, чаще всего предлагали «пожертвовать» ИЗО и Музыкой.

Как показывают результаты опроса, в XXI веке нет нужды учить детей общению в соцсетях (скорее они нас научат), а вот с межличностной коммуникацией есть серьезные проблемы. Три четверти россиян (75%) считают, что для школьников нужно проводить специальные уроки по навыкам общения в реальной жизни, 82% говорят, что среди молодежи широко распространена проблема интернет-зависимости, причем представители самой молодой возрастной группы (18-24 года) и родители детей до 17 лет сетуют на нее даже чаще остальных – 91% и 90% соответственно.

Данные опроса комментирует руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов: «Запрос к системе общего образования имеет весьма прагматичный характер. И родители школьников, и другие взрослые считают, что детей нужно учить разбираться и решать актуальные вопросы, которые скорее всего пригодятся во взрослой жизни – научиться безопасному поведению на дороге, быть готовым к службе в армии, управлять личными финансами и даже - уметь общаться в двуязычной среде… Предметы, направленные на воспитание духовности в школьной среде, оказались в числе аутсайдеров. Суть сегодняшнего вызова исследователям – выяснить природу скептицизма россиян по отношению к гуманитарным вопросам: является ли он сигналом недоверия школьной системе, либо это уверенность в том, что вопросами воспитания духовности и гражданственности должны заниматься другие институты, либо просто признак прагматизма в обществе, граничащего с цинизмом».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник » 18-19 ноября 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.