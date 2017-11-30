Прогноз погоды на 1 декабря

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки с 18.00 30 ноября 2017 года до 18.00 1 декабря 2017 года:

по Краснодарскому краю: вечером местами кратковременный дождь. Местами туман. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5°, местами в восточной половине края до -3°; днем 5-10°, местами до 14°.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью 7-12°, днем 11-16°, местами до 18°.

По г.Краснодару: без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3° тепла, днем 9-11°.

Источник: «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»