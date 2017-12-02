Вечер памяти летчицы Марины Попович организуют в Краснодарском крае

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Летчица, которая первой в мире преодолела звуковой барьер на МиГ-21, ушла из жизни в возрасте 86 лет в Мостовском районе.

По словам организаторов вечера, последние три года Марина Попович со своим мужем проживала в своем дачном доме на Кубани. После того как летчице стало плохо, ее увезли в межрайонный центр – в Абинскую ЦРБ, где утром 30 ноября на 87-м году жизни летчица умерла.

Церемония прощания прошла в местном доме культуры, затем военные летчики из армавирского аэродрома организовали отправку гроба в Москву, где и состоятся похороны.

Вечер памяти легендарной летчицы в Мостовском районе планируется провести с участием семьи Попович.

За свою карьеру летчик-испытатель 1-го класса освоила более 40 типов самолетов и вертолетов. На ее счету 102 мировых рекорда в области авиации, 10 из которых на гиганте Ан-22 «Антей». Марина Попович – заслуженный мастер спорта СССР, доктор технических наук, профессор, член Союза писателей РФ. За свои достижения отмечена многочисленными орденами и медалями.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края