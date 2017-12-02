В УФСИН России по Краснодарскому краю начинается реализация нового социального проекта

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Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента России на развитие гражданского общества подвел итоги второго конкурса конкурсной кампании 2017 года.

Самый крупный в Краснодарском крае грант, в размере 6,3 млн рублей, получит Православный приход Свято-Екатерининского кафедрального собора г. Краснодара. Деньги будут выделены на реализацию проекта «Спорт

для заключенных. Православный физкультурный клуб для осужденных в ИК-9». Программа состоит из четырех этапов и рассчитана на четыре года. Первый этап проекта, на который сейчас выделены средства президентского гранта, стартует первого декабря 2017 года. Остальные три этапа планируется развивать в дальнейшем.

По задумке руководителей проекта уже в первом квартале 2018 года

на территории исправительной колонии №9 УФСИН России по Краснодарскому краю, расположенной в г. Хадыженске, будет построен спортивный силовой городок, на территории которого установят самые современные тренажеры. Планируется, что заниматься физической культурой и спортом в нем смогут более 500 осужденных.

На первом этапе будут развиваться четыре вида спота: пауэрлифтинг, армрестлинг, гиревой спорт, силовой спорт для инвалидов. Занятия

для осужденных будут проводить профессиональные тренеры, которые будут приходить на территорию учреждения. В течении года будут проводиться спортивно массовые мероприятия и соревнования под эгидой региональных спортивных федераций.

Данный социальный благотворительный проект будет реализовываться совместно с УФСИН России по Краснодарскому краю при поддержке министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, краевых федераций пауэрлифтинга, армспорта, гиревого спорта, а также Кубанскго государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

По плану организаторов проекта, в течение 2?3 лет после его запуска,

в колонии будет развито более восьми видов спорта.

Это уже не первый совместный проект, по социализации осужденных который реализуется в тесном сотрудничестве УФСИН России

по Краснодарскому краю и Русской Православной Церкви.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю