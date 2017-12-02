В УФСИН России по Краснодарскому краю начинается реализация нового социального проекта
Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента России на развитие гражданского общества подвел итоги второго конкурса конкурсной кампании 2017 года.
Самый крупный в Краснодарском крае грант, в размере 6,3 млн рублей, получит Православный приход Свято-Екатерининского кафедрального собора г. Краснодара. Деньги будут выделены на реализацию проекта «Спорт
для заключенных. Православный физкультурный клуб для осужденных в ИК-9». Программа состоит из четырех этапов и рассчитана на четыре года. Первый этап проекта, на который сейчас выделены средства президентского гранта, стартует первого декабря 2017 года. Остальные три этапа планируется развивать в дальнейшем.
По задумке руководителей проекта уже в первом квартале 2018 года
на территории исправительной колонии №9 УФСИН России по Краснодарскому краю, расположенной в г. Хадыженске, будет построен спортивный силовой городок, на территории которого установят самые современные тренажеры. Планируется, что заниматься физической культурой и спортом в нем смогут более 500 осужденных.
На первом этапе будут развиваться четыре вида спота: пауэрлифтинг, армрестлинг, гиревой спорт, силовой спорт для инвалидов. Занятия
для осужденных будут проводить профессиональные тренеры, которые будут приходить на территорию учреждения. В течении года будут проводиться спортивно массовые мероприятия и соревнования под эгидой региональных спортивных федераций.
Данный социальный благотворительный проект будет реализовываться совместно с УФСИН России по Краснодарскому краю при поддержке министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, краевых федераций пауэрлифтинга, армспорта, гиревого спорта, а также Кубанскго государственного университета физической культуры, спорта и туризма.
По плану организаторов проекта, в течение 2?3 лет после его запуска,
в колонии будет развито более восьми видов спорта.
Это уже не первый совместный проект, по социализации осужденных который реализуется в тесном сотрудничестве УФСИН России
по Краснодарскому краю и Русской Православной Церкви.
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю