В рамках региональной недели Владимир Синяговский провёл приём граждан в Новороссийске

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Взгляд студента из Краснодара - Владислава Суряднова, проходящего стажировку у депутата.

"Мой первый день в качестве стажёра у депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Синяговского начался действительно интересно и продуктивно, а именно с приёма жителей города Новороссийска депутатом в местном отделении партии «Единая Россия».

Сегодня Владимир Ильич дал настоящий мастер-класс по ведению приёма граждан, именно он был главным действующим лицом в кабинете. Ключевое значение для жителей имел личный контакт депутата с заявителем. Весь процесс напоминал психологический сеанс, народный избранник чутко выслушивал обращение, выделял из всего самое главное, суть проблемы. Благодаря большому опыту, накопленному в должности главы муниципального образования города Новороссийск и работе, проведённой в качестве депутата Госдумы, он реагировал на любую проблему и тут же связывался с соответствующими инстанциями для приближения к удачному решению вопроса. Порой ситуации, описываемые жителями, были на грани, но Владимир Ильич держал себя в руках и планомерно двигался к достижению положительного результата, принимая реальные шаги, чтобы помочь.

На встрече были затронуты такие вопросы, как: проблемы с предоставлением земельного участка многодетной семье, аресты земельных участков в Мысхако, вопросы по целесообразности и правомерности застройки пляжной зоны, вопросы развития системы пассажирских перевозок в городе и другие.

Каждый гражданин вышел после приёма окрыленным, депутату удалось найти личный подход к каждому. Главным впечатлением после встречи стало то, что Синяговский дал надежду на решение их вопроса и показал, что приложит для этого все возможные усилия лично. Доверие у присутствующих к представителю нижней палаты парламента было колоссальным, а это стоит действительно очень многого, это и есть реальный показатель деятельности. Обращения касались совершенно разных тем, но люди пришли с надеждой, что именно В.И. Синяговский поможет им решить их проблемы.

Мастерство депутата произвело на меня огромное впечатление. Владимир Ильич показал всю полноту навыков опытного политика, проявив хорошие умения решать те или иные вопросы, владение большим объёмом информации, погружённость в любую проблему и навыки взаимодействия с органами местного самоуправления. Я понял, что в любой ситуации нужно проявлять сдержанность и выдержку при решении проблем, делать всё в определенные сроки, контролировать течение всех процессов и быть в курсе событий, которые происходят на твоих объектах. Проделанная работа вызывает восхищение, а ведь это лишь одна из сотни таких встреч, помогающих сделать жизнь граждан немного лучше."