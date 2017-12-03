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В 2017 ом году – праздник – в честь проведение, отмечаемого – 3-го декабря Международного дня инвалида – провели 2-го декабря, назвав его: «От сердца к сердцу.», проведя в Новороссийском Морском культурном центре. Многолюдности в Новороссийском Морском культурном центре с утра благоволила теплая погода!

Открывая праздник, перед собравшимися, со вступительным словом выступил Глава муниципального образования города Новороссийск Дяченко Игорь Алексеевич. Отметив, какие в городе проводятся мероприятия для проживающих в нём почти 17000 людей с ограниченными возможностями здоровья. Лично Игорь Алексеевич вручил подарки тем людям с ограниченными возможностями здоровья – кто, несмотря на свои недуги – постоянно заставляет вспоминать, что есть такой город Новороссийск. С начала нынешнего года, по инициативе общественной организации Краснодарского края «Мир без границ», председателем которой является депутат Государственной Думы Владимир Ильич Синяговский, проводиться Спартакиада «Паралимпийские кольца» – среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В этот день – уютный зал Новороссийского Морского культурного центра посетили участники Спартакиады «Паралимпийские кольца» – из всего № 49 Туапсинского избирательного округа. После просмотра видеоролика, поведавшего о том, как проводилась Спартакиада среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья – «Паралимпийские кольца», в адрес присутствующих с приветственным словом выступил Депутат Государственной Думы Синяговский Владимир Ильич, сказав много теплых слов в адрес людей с ограниченными возможностями здоровья он поблагодарил тех – от кого зависит качество жизни инвалидов. Наградой от Государственной Думы был удостоен депутат Гордумы Климов Максим Юрьевич – за свою активную работу в проведении Спартакиады среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья – «Паралимпийские кольца»! На что, со слова искренней благодарности, Максим Юрьевич признался, что эту награду ему особенно приятно получать из рук Владимира Ильича. После наградной части мероприятия на сцену был приглашён Танцевальный коллектив «Шаг вперед», в котором занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья, был создан в Новороссийске в 2015 году по инициативе руководителей народного коллектива современного парного танца «Латинский квартал» Полины Бурмистровой В коллективе занимаются более 20 человек. Среди них — 7 человек с инвалидностью по зрению, из них четверо — полностью слепых, 2 человека с инвалидностью по слуху, 3 инвалида по интеллекту, 2 человека с заболеванием ДЦП, из них одна девушка — инвалид 3 группы по зрению и 6 человек с общими заболеваниями. Отличительной особенностью танцевального коллектива «Шаг вперед» является то, что в его участники — люди с ограниченными возможностями — танцуют в парах друг с другом: глухие со слепыми, тем самым помогая друг другу. Результатом работы коллектива является создание хореографических постановок, в которых участники могут раскрыть свой творческий потенциал, совершенствовать физические возможности, развивать эмоциональную и духовную сферу, вести полноценный, насыщенный, активный образ жизни. Зарядила собравшихся оптимизмом для новых свершений своим выступлением ансамбль песни и пляски пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, под руководством Александра Вешта которая исполняла всем известные песни прошлых лет – поэтому все их с удовольствием подпевали.

Источник: Сергей Белый