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1 декабря 2017 года маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову исполнился бы 121 год. Маршал победы!!! Четырежды герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победы», шести орденов Ленина, Георгиевский кавалер, обладатель множества других советских и иностранных орденов и медалей. Жуков стал одной из ключевых фигур Великой Отечественной войны.

Курсанты Государственного морского университета им. адм. Ф.Ф. Ушакова провели торжественный митинг у бюста великому полководцу. Что примечательно, курсанты вспомнили героические страницы жизни маршала, заострив внимание на таких его качествах как усердие и трудолюбие. Не обошли стороной и период ратной деятельности Георгия Константиновича на Кубани. И конечно вспомнили все ключевые сражения выигранные Жуковым. К бюсту были возложены цветы, а память Маршала победы участники митинга почтили минутой молчания.

Примечательно, что это было первое мероприятие практически полностью организованное курсантами Транспортного колледжа. Транспортный колледж - новое структурное подразделение в составе Морского университета. Летом 2017 года прошел первый набор среди абитуриентов окончивших 9 классов, для обучения на береговые специальности морской отрасли по программе среднего профессионального образования. Надо признать ребята довольно быстро влились в дружный курсантский коллектив. А проведение и организация митинга у бюста Маршала Жукова стала своего рода экзаменам на право носить гордое имя «Ушаковцы». Теперь все знают Транспортный колледж готов выполнять общественные поручения, он не подведет!

Митинг у бюста Жукову, начатый когда-то как внутренне мероприятие курсантов университета, теперь разросся до мероприятия городского масштаба. На митинге присутствовали учащиеся Средней общеобразовательной школы № 10 и Средней общеобразовательной школы № 33 горда Новороссийска, а так же студенты Новороссийскогоколледжа радиоэлектронного приборостроения. Приятно осознавать, что дело заложенное курсантами ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, получило отклик в сердцах горожан, и стало еще одной доброй традицией города-героя Новороссийска.

А новороссийцам есть чем гордиться, ведь именно в нашем Краснодарском крае начиналась военная карьера Жукова как офицера советских войск. В городе Армавире курсант Г.К. Жуков получил документ командира Красной армии. В своих мемуарах, о периоде службы на Кубани, Георгий Константинович пишет: «В августе наш сводный курсантский полк, находившийся в составе 2-й Московской бригады курсантов, сосредоточился в Краснодаре, откуда был брошен сначала против десанта врангелевского генерала Улагая, а затем действовал против банд Фостикова и Крыжановского в районе станиц Урупской (ныне Советская), Бесскорбной, Отрадной. Банды вскоре были разгромлены».

Одним из крупнейших сражений Великой Отечественной была битва за Кавказ 1942-1943 гг. С 18 по 30 апреля 1943 года во главе группы военачальников Г.К. Жуков изучал военную обстановку на Кубани. Он разработал планы разгрома немецко-фашистских войск на начинавшейся у стен Новороссийска «Голубой линии». 9 сентября 1943 года началась Новороссийско-Таманская наступательная операция войск Северо-Кавказского фронта. Советский десант высадился в Новороссийском порту, и 16 сентября Новороссийск был освобожден.

Жуков спас Москву! – говорил о нем Иосиф Виссарионович Сталин.

Жуков - воплощение русской чести и доблести, русского суверенитета и русского духа. Никто не может стереть или запятнать образ этого человека на белом коне, который сделал так много, чтобы поднять свою страну до невиданных высот. – восклицал бригадный генерал Уильям Спар из США.

Если учесть крупные и решающие сражения, выигранные Жуковым, великое войско, находившееся под его командованием, то речь, бесспорно, идет об одном из самых великих и талантливых полководцев за всю историю человечества. Маршал Жуков – один из главных архитекторов победы над нацизмом. – вторил им Фельдмаршал лорд Брамол из Великобритании.

А нам, курсантам Морского университета дорого то, что в годы Великой Отечественной Жуков сражался на этой земле, разя врага своим полководческим талантом.