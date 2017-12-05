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В Новороссийске прошло торжественное мероприятие, посвященные памяти солдат, чьи имена не сохранила история. 3 декабря ежегодно отмечается День неизвестного солдата.

Курсанты Государственного морского университета им. адм. Ф.Ф. Ушакова приняли участие в митинге у памятника Неизвестному матросу на набережной имени адмирала Серебрякова. Митинг сопровождался возложением венков, и прохождением торжественным маршем роты почетного караула Новороссийского гарнизона. Перед собравшимися выступил глава города-героя Новороссийска Игорь Александрович Дяченко. Глава города поблагодарил членов поисковых отрядов, работающих на местах сражений, тех, кто отыскивает останки безымянных героев, и тех, кто трудится в архивах, восстанавливая имена павших.

Слово от молодежи города произнес курсант ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова Всеволод Мацкалов, участник интеллектуального клуба Трибуна молодого ученого. Речь курсанта тронула собравшихся своим глубоким смыслом.

«Россия – уникальная страна! За последнюю тысячу лет, 760 она провела в войнах, ни на кого не нападая, но на своей территории. А потому нет в нашей стране более высокого звания, чем солдат или офицер! Но жизнь у человека одна, даже солдатская. И потому покрылась Русская земля курганами и могилами защитников, людей, не пожалевших ради Родины самого дорогого – жизни! Мы, молодежь, живущая под мирным небом, свято чтим тех, кто погиб защищая отечество. Отдельно стоят в этом списке могилы неизвестных бойцов. Мы не знаем их имен, но знаем, что в самый страшный час они не струсили, не бросили оружия, не спустили знамен!!! И потому у памятников неизвестным героям всегда будут лежать цветы!!!» сказал в своей речи курсант.

Кульминацией мероприятия стало прохождение по площади перед памятником роты почетного караула под аккомпанемент оркестра Новороссийской военно-морской базы. А курсанты Морского университета к подножью монумента возложили цветы.