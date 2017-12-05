Втреча с адмиралом

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В Государственном морском университете в рамках патриотического воспитания курсантов Морского и Транспортного колледжей была проведена встреча с Фёдоровым Виктором Дмитриевичем – военно-морским деятелем Российской Федерации, командующим Тихоокеанским флотом (2001-2007г.г.), адмиралом в отставке.

Виктор Дмитриевич провел с курсантами увлекательную и содержательную беседу по малоизвестным фактам в истории военно-морских сил Российской Федерации и их роли в исторических победах нашей Родины, и в поддержании мирового баланса во все времена его существования.

Курсанты с благодарностью поздравили Виктора Дмитриевича с 70-летним юбилеем и вручили ему цветы и икону адмирала Ф.Ф. Ушакова, после чего было проведено фотографирование курсантов с легендарным флотоводцем.