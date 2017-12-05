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В Геленджике сотрудники полиции проводят проверку по факту жестокого обращения с животными

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Геленджику поступило сообщение от работников одной из станций технического обслуживания о факте жестокого обращения с животными.

В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили тела щенков, закопанных на территории СТО. Опросив свидетелей и очевидцев, полицейские установили, что к случившемуся причастен один из работников станции, 25-летний житель Ростовской области.

При задержании подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего в отношении него был составлен административный протокол по ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». В настоящее время останки животных направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 245 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными».

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Общество

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