Создатель русской бытовой комедии Д. И. Фонвизин – в раритетах Президентской библиотеки

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12 декабря 2017 года отмечается день памяти создателя жанра русской бытовой комедии Дениса Ивановича Фонвизина (1745–1792). На портале и в фонде Президентской библиотеки представлено как творческое наследие писателя, так и биографические работы, авторефераты диссертаций, критические статьи разных лет, посвящённые литератору.

В книге Вс. С. Соловьёва «Денис Иванович Фонвизин» (1900), представленной напортале Президентской библиотеки, рассказывается, что род Фонвизиных берет начало от барона Петра фон Визена, попавшего в плен в период Ливонской войны во времена Ивана Грозного и осевшего в России, и что его внук при царе Алексее Михайловиче принял православие. Как и многие их соотечественники, «фон Визены сделались настоящими русскими людьми. Они даже фамилию свою стали писать не на немецкий лад, т. е. отдельно фон и отдельно Визен, а на русский, слитно: Фонвизин».

Издание также отмечает рано раскрывшиеся способности будущего писателя, переводчика, драматурга: «В 1755 году, т. е. десяти лет отроду, Фонвизин был определён в только что открывшийся тогда московский университетский приготовительный пансион. Там Денис Иванович обучился латинскому и немецкому языкам. Позднее он приобрёл хорошие сведения и во французском языке». После окончания пансиона и полного университетского курса был зачислен на военную службу, но вскоре был приглашён в иностранную коллегию, где пять лет состоял при кабинет-министре И. П. Елагине, который не особо обременял литературно одарённого юношу служебными обязанностями. «Человек просвещённый, писатель и большой любитель театра, он предоставлял Фонвизину заниматься тем, что наиболее его привлекало». При таком покровительстве, находясь при службе, Денису Ивановичу удалось написать комедию «Бригадир». Как проблематика, так и комизм положений этой пьесы были отмечены любителями русского театра, обретающего в то время свой индивидуальный язык.

Скоро о «Бригадире» заговорила вся столица. Императрица Екатерина II пожелала сама слышать новую русскую комедию. «Фонвизин прочитал «Бригадира» государыне в Эрмитаже, а читал он превосходно, – повествуется в предисловии к изданию «Сочинения Д. И. Фонвизина: Полное собрание оригинальных произведений» (1902), электронная копия которого доступна на порталеПрезидентской библиотеки, – и затем все вельможи желали видеть автора и слышать пьесу».

В фонде Президентской библиотеки хранится оцифрованная книга «Фон-Визин: Его жизнь и лит. деятельность» (1892). В ней можно прочитать такой отзыв о творении молодого литератора: «В „Бригадире“ Фон-Визин, благодаря своей наблюдательности, живому уму и сатирическому таланту, сумел ярче выставить на сцену и одарить жизнью те самые типы, которые <…> уже давно носились в нашей литературной сфере и как бы ожидали только искусного пера, которое бы сумело их изобразить рельефно».

Эту главную черту своего дарования драматург максимально развил в комедии «Недоросль», укрупнив характеры и подчеркнув основные пороки русского общества, которые можно встретить и сегодня. Автору удалось талантливо перенести на сцену помещичью и городскую среду своего времени, коснуться самых болевых точек общества. Не случайно комедия включена в хрестоматийную школьную программу русской литературы и до сих пор присутствует в театральном репертуаре.

В. О. Ключевский в статье «Недоросль Фонвизина. Опыт исторического объяснения учебной пьесы», опубликованной в 9-м томе собрания сочинений, представленного в электронном фонде Президентской библиотеки, напишет: «Можно без риска сказать, что Недоросль доселе не утратил значительной доли своей былой художественной власти ни над читателем, ни над зрителем, несмотря ни на свою наивную драматическую постройку, на каждом шагу обнаруживающую нитки, которыми сшита пьеса, ни на устарелый язык, ни на обветшавшие сценические условности екатерининского театра, несмотря даже на разлитую в пьесе душистую мораль оптимистов прошлого века. Эти недостатки покрываются особым вкусом, какой приобрела комедия от времени и которого не чувствовали в ней современники Фонвизина».

Пушкин назвал комедию «народной», а Фонвизина – «другом свободы» и «сатиры смелым властелином». Именно с Фонвизина начинается русская сатира, восходящая к Гоголю, Щедрину, Булгакову, Зощенко.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки