В Геленджике создадут общественный совет по делам инвалидов при главе города

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Он будет решать вопросы социальной, медицинской, трудовой адаптации инвалидов, проживающих на территории муниципалитета. В состав совета войдут женщины, воспитывающие детей-инвалидов и сотрудники городской администрации.

Накануне глава Геленджика встретился с мамами детей-инвалидов. В начале встречи Виктор Хрестин поблагодарил женщин за силу духа и любовь, которые они дарят своим детям.

- Вы для них – самая сильная поддержка и опора, они нуждаются в вас. Всем вам желаю огромного терпения и крепкого здоровья. Мы со своей стороны стараемся делать как можно больше, чтобы вам было комфортно и удобно жить в Геленджике. Вопросам адаптации инвалидов уделяет большое внимание и наш Президент Владимир Путин. На днях им было принято решение о том, что реализация программы «Доступная среда» будет продолжена до 2025 года. Уверен, что благодаря этому решению мы сможем сделать еще больше, - сказал глава муниципалитета.

Также в ходе встречи Виктор Хрестин ответил на интересующие мам вопросы. Один из них – отсутствие в Геленджике реабилитационного центра для инвалидов.

- Такие учреждения нужны и нам, и детям – для общения, обмена опытом, занятий с педагогами и психологами, проведения различных мероприятий, - сказала Светлана Омелаева.

Виктор Хрестин поручил своему заместителю, курирующему вопросы социальной сферы, проработать возможность открытия центра и предложил председателю «Общества инвалидов» Геленджика Галине Вагиной вместе с инициативной группой посетить подобный центр в Новороссийске, чтобы перенять лучший опыт.

Также на встрече звучали вопросы о предоставлении путевок в детские лагеря, обеспечении лекарствами, доступности объектов и многом другом.

В завершение встречи глава муниципалитета предложил присутствующим создать общественный совет по делам инвалидов.

- Так озвученные проблемы будут решаться гораздо эффективнее, ведь будет постоянный диалог между вами и нами, - добавил Виктор Хрестин.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик