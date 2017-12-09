Городская среда Геленджика становится комфортнее

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На курорте продолжаются работы по благоустройству 11 придомовых территорий и одной общественной в рамках государственного приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Уже в скором времени новый сквер в микрорайоне Южный станет еще одним любимым местом отдыха горожан. Раньше там был пустырь, а сейчас установлены детские и спортивные площадки с мягким покрытием, лавочки, высажены деревья, проложены дорожки, заканчивается оформление входных групп и установка фонарей.

В ближайшее время преобразится и «центральный двор» Геленджика, расположенный рядом с домом по ул. Херсонской, 22: через данную территорию ежедневно проходят тысячи жителей и гостей Геленджика. Как и на всех благоустраиваемых площадках, там установят дополнительные тренажеры, детский комплекс, лавочки, урны и освещение, дополнительно озеленят территорию.

Накануне площадку посетил Виктор Хрестин вместе с начальником управления ЖКХ администрации города и подрядчиком. В ходе совещания он подчеркнул, что все работы должны выполняться качественно и в соответствии с требованиями приоритетного проекта.

Напомним, по поручению Президента России Владимира Путина в этом году в стране стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», который продлится до 2022 года. В городах и поселках с населением больше тысячи человек приведут в порядок дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы.

Программа рассчитана на шесть лет, 2017 год – пилотный. В Геленджике в текущем году благоустраивают 12 территорий. На эти цели из консолидированного бюджета выделено порядка 69 миллионов рублей.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик