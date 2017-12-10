Строительство храма – святителя Спиридона Тримифунтского в Новороссийске

На сегодняшний день мы имеем следующее: 1. разработан котлован под строящийся храм, щебеночное основание и под-бетонное основание; 2. заменены подземные коммуникации, расположенные на участке строительства; 3. приходу пожертвован весь объем бетона (340 м3) для устройства цокольного этажа храма; 4. изготовлена монолитная ж/б пли га фундамента, стены цокольного этажа центральной часта и колокольни храма (уложено 260 м3 бетона); 5. на следующей недели примем бетон для стен цокольного этажа алтарной части. (Окончание работ по цокольному этажу около 1 месяца) 6. пожертвован материал для изготовление дренажной системы отвода грунтовых вод и имеется подтверждение на выполнения работ, благотворительно.

При наличии материалов, остро стоит вопрос оплаты за производимую работу по цокольному этажу ООО «Росмонтаж». Который, в свою очередь, с большой скидкой выполняет работы (оплата только рабочим). Путем привлечения средств от местных благотворителей, мы перечислили на счет подрядчика ООО «Росмонтаж» 800 тыс. руб. Остаток составляет 696 тыс. рублей. Перспектива решения этого вопроса приходом, затруднительна, т.к. у прихода не найдется в настоящее время таких средств, на которые можно их решить. Учитывая это, и отсутствие реальной перспективы, возможно, следует принять решение о приостановке строительных работ, а все это еще более приведет к удорожанию строительства.

Просим вас принять участие в возведении святыни города-героя Новороссийска – храма свт. Спиридона Тримифунтского и рассмотреть вопрос оказания помощи в оплате работ, для завершения выплаченного этапа строительства.

Банковские реквизиты: Местная религиозная организация «Православный Приход храма святителя Спиридона Тримифунтского г. Новороссийска Краснодарского края Новороссийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», Южный ф-л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Волгоград, ИНН 23155980942, КПП 231501001, р/сч. 40703810601000001099, БИК 041806715, корр/сч. 30101810100000000715.