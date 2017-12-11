Общественный совет УФСИН России по Краснодарскому краю подвел итоги работы за 2017 год

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В УФСИН России по Краснодарскому краю состоялось итоговое заседание общественного совета при территориальном органе.

Для совместного подведения итогов работы в завершающемся году и обсуждения перспективных направлений деятельности на предстоящий период собрались руководство УФСИН и представители общественных, правозащитных и религиозных организаций, государственных структур, входящих в состав общественного совета.

Открыл совещание врио начальника УФСИН России по Краснодарскому краю Владимир Гончаров. Он поблагодарил членов общественного совета за проделанную работу, отметив их активную гражданскую позицию и заинтересованность в решении проблем, стоящих перед уголовно-исполнительной системой. Отдельно была подчеркнута значимая роль общественного совета при УФСИН в координации взаимодействия между пенитенциарной системой и институтами гражданского общества.

С итоговым докладом о результатах работы общественного совета при УФСИН России по Краснодарскому краю выступил его председатель Станислав Бабин. Были перечислены мероприятия гуманитарного, воспитательного и духовно-нравственного характера, проведенные в 2017 году при поддержке общественного совета в исправительных учреждениях края. После этого отдельные участники совещания поделились личным опытом работы в составе общественного совета.



При обсуждении перспективных направлений работы на 2018 год члены общественного совета запланировали ряд мероприятий, направленных на исправление осужденных, их ресоциализацию и адаптацию после освобождения. Особое внимание было уделено подготовке благотворительных акций в доме ребенка при женской исправительной колонии №3, Белореченской воспитательной колонии, а также мероприятий по повышению качества медицинского обслуживания подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю!