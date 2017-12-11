Кубанские поисковики приняли участие в открытии Всероссийского слета школьных поисковых отрядов в ВДЦ «Орленок»

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В День Героев Отечества 9 декабря 2017 года в ВДЦ «Орленок» прошло торжественное открытие IV Всероссийского слета школьных поисковых отрядов. В слете принимают участие 150 юных поисковиков, представляющих 39 регионов Российской Федерации – победителей и активных участников региональных, федеральных патриотических конкурсов и программ. 10 ребят представляют школьные поисковые отряды Кубани.

Мероприятие организовано Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». В открытии слета приняли участие Ответственный секретарь Движения Елена Цунаева, член координационного совета Наталья Некрасова, председатель регионального отделения в Краснодарском крае Александр Шепелев, руководитель Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» Виталий Фоменко.

Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск» совместно с Клубом исторического фехтования «Святослав» традиционно организовали для юных поисковиков интерактивную патриотическую выставку «Оружие Победы». Школьникам были представлены уникальные экспонаты: стрелковое оружие, амуниция Красной армии и Вермахта, блоки «Военная медицина», «Связь», «Саперное дело», тематическая фотовыставка работ И. Морозовой. Ребята познакомились со стрелковым оружием Великой Отечественной войны, узнают о нем много нового и, главное, смогли подержать в руках легендарные винтовки Мосина и Токарева, автоматы ППШ и ППС, пистолеты ТТ и наган. Провели интерактивную выставку их сверстники – курсанты Клуба «Святослав» в форме красноармейцев.

В ходе выставки для ребят была проведена презентация межрегиональной комплексной программы «Нам доверена память» Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск».

Мероприятие проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.