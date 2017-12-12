Новороссийские полицейские призывают родителей усилить контроль за детьми в период новогодних каникул

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Стражи порядка напоминают о мерах безопасности и правила поведения для соблюдения сохранности жизни и здоровья несовершеннолетних.

Приближаются Новогодние праздники и зимние каникулы. Самое чудесное время для детей: елка, подарки, разнообразные развлечения. Бенгальские огни, хлопушки, петарды, снежные горки, ледянки, санки, лыжи и коньки - все это не только приносит радость, но может огорчить травмами, ушибами, порезами и ожогами. В связи с увеличением числа несчастных случаев с несовершеннолетними, их травмированием и гибелью, которые происходят по причине недисциплинированности самих детей, но и в большей степени из-за отсутствия должного присмотра за ними со стороны взрослых руководство Управления МВД России и инспектора по делам несовершеннолетних просят родителей усилить контроль за содержанием и воспитанием детей в период новогодних каникул, провести с ними, в профилактических целях, разъяснительные беседы по безопасному поведению, осуществлять контроль за их местонахождением и времяпрепровождением.

Памятка родителям по усилению контроля за несовершеннолетними:

-научите детей личной безопасности;

-проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь;

- запомните - пиротехника детям не игрушка!

-организуйте свободное время детей;

-помните! Поздним вечером и ночью (с 22.00 до 6.00 часов) детям и подросткам законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых;

-постоянно будьте на связи и в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролируйте место пребывания детей;

- каждый ребенок должен знать свой домашний адрес и номер домашнего телефона;

- выучите с детьми наизусть номер «112» - телефон вызова экстренных служб

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребёнку несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит, и будет применять.

Источник: Подготовлено пресс-службой Управления МВД России по г. Новороссийску.