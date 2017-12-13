Благодаря помощи Депутата Госдумы инвалид встаёт на ноги

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В июне нынешнего года «Народная газета» рассказала о несчастии, случившемся в семье Шамрай из посёлка Ильского. Молодой человек, работая на стройке, получил серьёзнейшую травму - перелом позвоночника. Больше года Владимир был прикован к постели и казалось, что никакой надежды на выздоровление нет.

Мама ставшего инвалидом молодого человека, Нина Петровна, обратилась к депутату Государственной Думы Владимиру Синяговскому. Тот пообещал помочь. И уже скоро у Шамрай появились столь необходимые лежачему больному специальная коляска и другие приспособления, облегчающие ему жизнь. Затем для парня был организован курс мануальной терапии - 18 сеансов. А в сентябре по решению краевой медицинской комиссии, которую инициировал депутат Госдумы, Володю направили в реабилитационный центр для инвалидов в станице Выселки, где он прошёл специальный 18-дневный курс лечения.

- Сейчас сыну значительно лучше, - рассказывает Нина Петровна. - Он встаёт, говорит, что стал чувствовать свои ноги.

Для дальнейшей реабилитации парню сейчас нужны физические упражнения и гимнастика на специальных тренажерах. На днях в квартире Шамрай, опять же благодаря депутату Госдумы, появилась «шведская стенка» - гимнастический снаряд, использующийся для лечения и реабилитации, в том числе в домашних условиях.

- Спасибо Владимиру Ильичу Синяговскому, - говорит Нина Петровна, - что продолжает участвовать в судьбе нашего сына и помогает нам.