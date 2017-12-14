Роскомнадзор предлагает блокировать сайты с материалами о жестоком обращении с животными

/Общество/

Роскомнадзор представит в Госдуму предложения по внесению в законодательство норм, позволяющих блокировать во внесудебном порядке интернет-ресурсы с материалами о жестоком обращении с животными, а также сайты с предложениями о продаже особо ценных животных. Соответствующее решение принято по итогам состоявшегося в среду в Роскомнадзоре совещании под председательством главы ведомства Александра Жарова.

В совещании приняли участие руководители и представители Генеральной прокуратуры, Росприроднадзора, Координационного центра национального домена сети Интернет, Общероссийской общественной организации «Российское общество защиты животных «Фауна», Центра правовой зоозащиты, фонда «БИМ».

Открывая совещание, А. Жаров сообщил, что в настоящее время, сайты со сценами жестокого обращения с животными и с информацией о продаже редких видом животных блокируются только на основании решений суда, и проходит слишком много времени с момента выявления такой информации до поступления в Роскомнадзор судебного вердикта.

С начала 2017 года в Роскомнадзор и его территориальные органы поступило 1475 таких решений. На их основании в Единый реестр запрещенной информации была внесена 2651 интернет-страница.

Глава Роскомнадзора отметил, что материалы с жестоким обращением с животными – крайне опасный контент, который негативно влияет на психику людей, особенно детей. В связи с этим он высказался за скорейшее принятие дополнений в Федеральный закон №149-ФЗ «Об информации….», которые позволят во внесудебном порядке оперативно ограничивать распространение такого рода информации.

При этом А. Жаров предложил скорректировать текст обсуждаемой ныне в Госдуме поправки и изъять из нее понятие «пропаганда», с тем, чтобы «не сужать сферу применения новой нормы». В настоящее время данная поправка предусматривает признание незаконной информации, содержащей пропаганду жестокого обращения с животными. Предлагаемая Роскомнадзором формулировка предполагает, что признается незаконной информация, содержащая «материалы о жестоком обращении с животными», а также информация, содержащая «предложения о продаже особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Выступившие на совещании признали необходимостью введения законодательного механизма признания запрещенной информации о жестоком обращении с животными, а также информации о продаже (обороте) особо ценных диких животных.

Как ожидается, уже в среду на заседании Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды представитель Роскомнадзора доложит предложения Федеральной службы по корректировке закона № 149-ФЗ.

Источник: Роскомнадзор