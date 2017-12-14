Волонтеры Мысхако

13 декабря 2017 г. обучающиеся 1-4 курсов юридического факультета Новороссийского института (филиала) АНО ВО Московский гуманитарно-экономический университет, под руководством преподавателей кафедры Государственных и гражданско-правовых дисциплин Сизикова Андрея Викторовича, Матросовой Татьяны Геннадьевны, кандидата юридических наук, доцента Грузинской Екатерины Игоревны, при поддержке Администрации Центрального внутригородского района города Новороссийска, Мысхакского сельского округа г. Новороссийска, в заключение года экологии, провели волонтерское мероприятие по очистке прибрежной территории Черного моря в районе рекреационной зоны, расположенной по ул. Пограничной в пос. Мысхако города-героя Новороссийска.

Хочется отметить, что это место является популярным местом отдыха горожан и гостей города, оборудованным площадками для барбекю, дающим возможность провести свободное время с выходом к берегу Черного моря в тени деревьев.

Обучающиеся, за три часа работы собрали тридцать девять мешков мусора, по сто двадцать литров каждый. В общей сложности с территории собрано и вывезено полтонны мусора, который в большинстве своем составлял отходы «активного» отдыха: пустые пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты, упаковки из под продуктов, а так же «дары» моря: тот мусор от которого море пытается избавиться самостоятельно, выбрасывая его на берег.

Необходимо отметить, что инициатива проведения мероприятия была инициативой самих обучающихся и была заявлена группой обучающихся во главе со студенткой 3-го курса юридического факультета Макарян Аястан.

Для волонтерского мероприятия была разработана эмблема, которую каждый участник с гордостью разместил на одежде. Гражданская позиция ребят был однозначной - убрать мусор, очистить живописное место…

Таким образом, обучающиеся не только теоретически, изучая проблемы экологии, принимая участие в различных научных мероприятиях, но и практически показали возможность решения конкретных проблем экологического благополучия нашего города.

Хочется надеется, что данное мероприятие не будет разовым и найдет отклик среди обучающихся других учебных заведений нашего города и самих горожан.