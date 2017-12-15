Спасатели МЧС России провели тренировку на территории горнолыжного комплекса

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14 декабря сотрудники ЮРПСО МЧС России провели тренировку на одном из склонов горнолыжного курорта «Горки Город».

Ежегодно спасатели МЧС отрабатывают навыки спасения пострадавших на снежных склонах: это оказание доврачебной помощи, транспортировка в носилках по склону, а также эвакуация людей с канатно-кресельной дороги при ее остановке.

Одного «пострадавшего» сотрудники МЧС транспортировали в носилках с применением снегохода, другого, также иммобилизированного в носилках, подняли на одном из кресел канатной дороги.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России