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Спасатели МЧС России провели тренировку на территории горнолыжного комплекса
14 декабря сотрудники ЮРПСО МЧС России провели тренировку на одном из склонов горнолыжного курорта «Горки Город».
Ежегодно спасатели МЧС отрабатывают навыки спасения пострадавших на снежных склонах: это оказание доврачебной помощи, транспортировка в носилках по склону, а также эвакуация людей с канатно-кресельной дороги при ее остановке.
Одного «пострадавшего» сотрудники МЧС транспортировали в носилках с применением снегохода, другого, также иммобилизированного в носилках, подняли на одном из кресел канатной дороги.
Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России