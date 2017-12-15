В Новороссийске студенты очистили берег

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13 декабря обучающиеся 1-4 курсов направления подготовки «Юриспруденция» Новороссийского института (филиала) АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета вместе с преподавателями кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин Сизикова А. В., Матросовой Т. Г., к. ю. н., доцента Грузинской Е. И., при поддержке Администрации Центрального внутригородского района г. Новороссийска, Мысхакского сельского округа провели волонтерское мероприятие по очистке прибрежной территории Черного моря в районе рекреационной зоны, расположенной по ул. Пограничной в пос. Мысхако города-героя Новороссийска. Это мероприятие прошло в рамках завершения года экологии , объявленного президентом РФ

Хочется отметить, что это пляж Мысхако является популярным местом отдыха горожан и гостей города, оборудованный площадками для барбекю. Там есть возможность провести свободное время отдыхающим с выходом к берегу Черного моря в тени деревьев.

Студенты за три часа работы собрали тридцать девять мешков мусора, рассчитанных на сто двадцать килограммов каждый. В общей сложности с территории собрано и вывезено полтонны мусора, который в большинстве своем составлял отходы «активного» отдыха: пустые пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты, упаковки из под продуктов, а так же «дары» моря: тот мусор от которого море пытается избавиться самостоятельно, выбрасывая его на берег.

Инициатива проведения мероприятия исходила от самих студентов и была заявлена группой обучающихся во главе со студенткой 3-го курса юридического факультета Макарян Аястан. Для волонтерского мероприятия была разработана эмблема, которую каждый участник с гордостью разместил на своей одежде. Гражданская позиция студентов был однозначной - убрать мусор, очистить живописное место!

Таким образом, студенты не только теоретически, изучая проблемы экологии, принимая участие в различных научных мероприятиях, но и практически показали возможность решения конкретных проблем экологического благополучия нашего города. Хочется надеется, что данное мероприятие не будет разовым и найдет отклик среди обучающихся других учебных заведений нашего города и самих горожан.