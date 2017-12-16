В Новороссийске стартовала акция "Подари ребенку праздник"

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В канун Нового года и Рождества каждый ребёнок ждёт чуда, загадывает желание, пишет письмо Деду Морозу.

В Новороссийске есть дети, которые в силу трудных жизненных ситуаций в их семьях, не смогут получить подарок от Деда Мороза. Но в нашем городе есть возможность исполнить мечту маленьких новороссийцев, которые очень ждут праздничного чуда и сказочного подарка!

Сегодня, 15 декабря в 15:00, в ТЦ «Южный пассаж» (у магазина «Детский мир») состоялось открытие городской акции «Подари ребенку праздник», которая продлиться до 27 декабря.

Все желающие помочь детям подходили к новогодним елкам с открытками, написанными детьми Деду Морозу с просьбой о подарке, и, приобретая подарки – передавали их волонтёрам.

Организатором акции стала администрация города-героя Новороссийска (при участии управления по делам несовершеннолетних, управления по вопросам семьи и детства, управления социальной защиты города, отдела по делам молодежи, управления здравоохранения управления образования).

Поддержать акцию прибыли:

- Глава администрации города Новороссийска - Игорь Алексеевич Дяченко.

- Председатель Городской Думы VI созыва – Александр Васильевич Шаталов.

- Директор Закрытого Акционерного общества «Птицефабрика Новороссийск».

- Депутат городской думы - Владимир Амаякович Мхитарян.

Гостей развлекали аниматоры, звучала музыка, выступали вокальная студия «Орхидея» и хореографический ансамбль «Колибри».

Новый год – время чудес! Все открытки, сделанные детьми, с 15 декабря вывешены на елках в 8 крупных торговых центрах:

- в магазине «Малыш» (возле автовокзала),

- в гипермаркетах «Лента» (Приморский и Южный районы),

- в магазине «Бегемот» (возле налоговой инспекции),

- в гипермаркетах «Магнит» (на ул. Мира, возле Поликлиники № 5),

- в магазине «Катюша» (в ТЦ «Красная Площадь»),

- в магазине «Детский мир» (в ТЦ «Южный Пассаж»).



И у Вас ещё есть время и возможность до наступления Нового года совершить маленькое чудо! Станьте дедом Морозом, подарите детям праздник!

Источник: Управление культуры администрации МО Новоросийск