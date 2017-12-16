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В соединении морской пехоты Балтийского флота введена в строй отремонтированная казарма

Отремонтированные помещения казармы после торжественной церемонии открытия осмотрел командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов.

 

В своем выступлении вице-адмирал Александр Носатов отметил, что для нужд морских пехотинцев будут введены в строй две новых казармы для военнослужащих, а ремонт имеющегося фонда казарм и возведение новых будет продолжено.

Стоит отметить, для ремонта казармы применялись самые современные строительные материалы.

Отремонтированная жилая казарма отвечает всем современным принятым в Вооруженных Силах РФ требованиям – в ней есть чайные и бытовые комнаты, кубрики с новой мебелью, душевые кабины. В бытовых помещениях стоят стиральные машины. В жилых помещениях смонтирована пожарная сигнализация, выведенная на пульт к дневальному, установлен видео-домофон.

В обновленной казарме уже разместились около двухсот военнослужащих.

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Категория: Новости / Общество

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