В Сочи проведены краевые соревнования специалистов-кинологов

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В течение трех дней на базе центра кинологической службы УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю лучшие специалисты-кинологи со служебными собаками со всей Кубани состязались в конкурсе профессионального мастерства.

ходе мероприятия 82 полицейских-кинолога и их четвероногие помощники демонстрировали свое мастерство при обнаружении наркотических средств, взрывчатых веществ, а также умение задерживать преступников и работать по следу.

В личном первенстве по поиску и обнаружению взрывчатых веществ и взрывных устройств, оружия и боеприпасов 1-е место занял старший сержант полиции Руслан Золоев со служебной собакой Герой (УМВД России по городу Краснодару). В категории розыск по запаховым следам человека (следовая работа) уверенно лидировал старший сержант полиции Сергей Соколов с напарником Севером (ОМВД России по Тихорецкому району). Также в числе первых по поиску и обнаружению наркотических средств и психотропных веществ стал сержант полиции Александр Карлаш с помощником Периклом (ОМВД России по Щербиновскому району).

В командном первенстве 1-е место занял коллектив ОМВД России по Туапсинскому району, 2-е место в состязаниях завоевала команда ОМВД России по Тихорецкому району, третье место - УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Победители со служебными собаками примут участие в соревнованиях среди полицейских-кинологов на всероссийском уровне.

Источник: Дежурный сотрудник ОИР и М УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю