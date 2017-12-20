В России создана новая ветеранская организация

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В Доме общественных организаций на Покровке прошла расширенная конференция по созданию Межрегиональной общественной организации "Совет зелёных беретов"

В мероприятии приняли участие официальные представители ФССП России, Росгвардии, ФСБ России, МВД России, Минюста России, командиры отрядов и отделов специального назначения силовых структур и правоохранительных органов, представители ведущих ветеранских организаций России - "Боевого братства", "Офицеров России", Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ и Союза десантников России, действующие военнослужащие и сотрудники, а также ветераны - обладатели краповых и зелёных беретов, известные спортсмены - мастера боевых искусств. В рамках события был избран Президиум МОО "Совет зелёных беретов" и руководящие органы. Председателем вновь созданной организации участниками конференции был единогласно избран подполковник запаса Вячеслав Калинин. В целях и задачах организации - развитие идеи спецназовского движения в России, укрепление ветеранского содружества, защита прав и интересов членов организации - обладателей зеленых беретов, членов их семей и семей понибших защитников Отечества, военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодого поколения. В торжественной части мероприятия наградным оружием "Совета зелёных беретов" - ножом "Гюрза" с символикой спецназа - были награждены представитель Росгвардии, полковник Денис Корнеев, представители ФССП России Сергей Иванович и Григорий Столяров, представители ФСИН России Олег Туранов и Анатолий Гришакин, представитель МВД России Алексей Кузьмин и член Президиума "Офицеров России" Вячеслав Панькин. Медалью "За мужество и гуманизм" были награждены ветераны ЦСН ФСБ России, а также известный спортсмен и киноактёр Влад Дёмин. Все участники расширенной конференции получили памятные сертификаты почётного гостя. От имени команды "Ветеранских вестей" поздравляем спецназовское сообщество с созданием новой авторитетной организации! Желаем членам "Совета зелёных беретов" успешного развития и новых высот в деле популяризации спецназовского движения России!

Источник: "Ветеранские вести"