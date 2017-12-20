В Геленджике заложили камень в основание нового храма

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19 декабря – особенная и знаменательная дата для жителей села Архипо-Осиповки: ровно 25 лет назад в храме святителя Николая Чудотворца состоялась первая божественная литургия.

В день памяти святителя Николая Чудотворца, в Свято-Никольском храме села праздничное богослужение совершил епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност. После праздничной службы в Архипо-Осиповке состоялась торжественная закладка первого камня в основание нового храма. Он будет построен по переулку Славянскому и будет вмещать около 150 человек. Со столь значимым событием жителей Архипо-Осиповки поздравил глава округа Алексей Липовецкий. Чин освящения закладного камня совершил Владыка Феогност. Он также окропил место строительства храма святой водой, а затем обратился к присутствующим со святительским словом.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик