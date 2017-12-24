Владимир Синяговский: Новороссийские кадеты - это гордость города-героя, Кубани, России...

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Девять лет подряд в канун Нового года в здании Морского вокзала города-героя Новороссийска гордо звучит - БАЛ КАДЕТОВ. Лучшее казачье образовательное учреждение России приглашает своих друзей к новогодней елке.

С каждым годом новогодний бал кадет Новороссийского казачьего кадетского корпуса проходит все грандиозней, давно приняв масштабы городского мероприятия.

Подготовка к нему начинается практически с начала учебного года. Юные барышни Новороссийского педагогического колледжа и старшеклассницы школ города посещают уроки хореографии в корпусе, обучаясь с кадетами тонкостям вальса и мазурки. Да и для самих кадет это возможность еще раз блеснуть своими талантами на радость родителям и друзьям вне корпуса.

В этом году в числе почетных гостей праздник посетили главный атаман Таманского казачьего отдела, Герой Кубани Иван Безуглый, атаман Черноморского казачьего округа Сергей Савотин, депутат городской думы Андрей Антонов, прокурор города Новороссийска Александр Казимиров. Они поздравили кадет и всех присутствующих с наступающим Новым 2018 годом, вручив благодарственные письма и подарки особо отличившимся кадетам и педагогам корпуса. С приветственной телеграммой к кадетам, родителям и педагогам обратился депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский.

С ответным словом выступил директор Новороссийского казачьего кадетского корпуса Юрий Постников.

- Мы гордимся нашими детьми. Они – лучшие среди лучших. Они с достоинством представляют город Новороссийск на краевых и всероссийских фестивалях и конкурсах, по праву завоевывая призовые места. И сегодня кадеты, практически полным составом, участвуют в организации этого праздника. Спасибо вам, дорогие ребята. Поверьте, впереди вас ждет великое будущее, но эти годы своего кадетства навсегда останутся в вашем сердце.

Праздник прошел как всегда феерично. Под праздничные фанфары гостей встречал духовой оркестр и юные барабанщики – особая гордость корпуса. К ним присоединились и совсем юные кадеты. Семиклассники с особым усердием демонстрировали то, чему они научились за неполных четыре месяца кадетской жизни. Доброй традицией стало тесное участие в концертной программе педагогов и наставников корпуса. Вместе со своими воспитанниками, учителя открывали праздник прекрасным вальсом. Хореографический ансамбль корпуса, блестяще выступивший на недавнем фестивале казачьей культуры среди казачьих кадетских корпусов края, продемонстрировал высочайший уровень подготовки, подарив восторженным зрителям несколько новых танцев. Под шорох бальных платьев, вальс сменялся мазуркой, затем полькой и даже танго. В это день все ребята стали немного волшебниками, даря себе и своим близким праздничное новогоднее настроение.