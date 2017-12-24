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Свадьба дочери краевого судьи победила в конкурсе "Свадьба-2017"

Компания «Медиалогия» составила рейтинг самых заметных в СМИ свадеб в 2017 году.

Период исследования: 1 января – 20 декабря 2017.

ТОП – 10 свадеб года:

Место в рейтинге

Событие

Заметность события

1

Свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой в Краснодаре

557,6

2

Обсуждение предстоящей свадьбы Принца Гарри и Меган Маркл

324,5

3

Хоккеист Александр Овечкин женился на Анастасии Шубской

258,6

4

Слухи о свадьбе Николая Баскова и Виктории Лопыревой

238,9

5

Венчание Аллы Пугачевой и Максима Галкина

122,3

6

Свадьба внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова

116,5

7

Свадьба футболиста Лионеля Месси

95,2

8

Венчание фигуриста Евгения Плющенко и Яны Рудковской

56,1

9

Свадьба Никиты Белых в СИЗО

46,5

10

Свадьба Дианы Шурыгиной

43,1

 

1.? Методика:

1.? Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по сумме заметности* сообщений, которые были посвящены конкретному событию. Заметность сообщения - показатель системы «Медиалогия», позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ.

1.? Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

1.? Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 20.12.2017.

Источник: http://www.mlg.ru/

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Категория: Новости / Общество

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