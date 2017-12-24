Свадьба дочери краевого судьи победила в конкурсе "Свадьба-2017"

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Компания «Медиалогия» составила рейтинг самых заметных в СМИ свадеб в 2017 году.

Период исследования: 1 января – 20 декабря 2017.

ТОП – 10 свадеб года:

Место в рейтинге Событие Заметность события 1 Свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой в Краснодаре 557,6 2 Обсуждение предстоящей свадьбы Принца Гарри и Меган Маркл 324,5 3 Хоккеист Александр Овечкин женился на Анастасии Шубской 258,6 4 Слухи о свадьбе Николая Баскова и Виктории Лопыревой 238,9 5 Венчание Аллы Пугачевой и Максима Галкина 122,3 6 Свадьба внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова 116,5 7 Свадьба футболиста Лионеля Месси 95,2 8 Венчание фигуриста Евгения Плющенко и Яны Рудковской 56,1 9 Свадьба Никиты Белых в СИЗО 46,5 10 Свадьба Дианы Шурыгиной 43,1

1.? Методика:

1.? Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по сумме заметности* сообщений, которые были посвящены конкретному событию. Заметность сообщения - показатель системы «Медиалогия», позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ.

1.? Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

1.? Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 20.12.2017.

Источник: http://www.mlg.ru/