Свадьба дочери краевого судьи победила в конкурсе "Свадьба-2017"
Компания «Медиалогия» составила рейтинг самых заметных в СМИ свадеб в 2017 году.
Период исследования: 1 января – 20 декабря 2017.
ТОП – 10 свадеб года:
|
Место в рейтинге
|
Событие
|
Заметность события
|
1
|
Свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой в Краснодаре
|
557,6
|
2
|
Обсуждение предстоящей свадьбы Принца Гарри и Меган Маркл
|
324,5
|
3
|
Хоккеист Александр Овечкин женился на Анастасии Шубской
|
258,6
|
4
|
Слухи о свадьбе Николая Баскова и Виктории Лопыревой
|
238,9
|
5
|
Венчание Аллы Пугачевой и Максима Галкина
|
122,3
|
6
|
Свадьба внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова
|
116,5
|
7
|
Свадьба футболиста Лионеля Месси
|
95,2
|
8
|
Венчание фигуриста Евгения Плющенко и Яны Рудковской
|
56,1
|
9
|
Свадьба Никиты Белых в СИЗО
|
46,5
|
10
|
Свадьба Дианы Шурыгиной
|
43,1
1.? Методика:
1.? Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по сумме заметности* сообщений, которые были посвящены конкретному событию. Заметность сообщения - показатель системы «Медиалогия», позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ.
1.? Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
1.? Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 20.12.2017.
Источник: http://www.mlg.ru/