Маленькая российская газета стала магнитом для голливудских суперзвезд и знаменитостей

/Общество/

Российский город, расположенный примерно в 1800 км к востоку от Москвы, получил приятный сюрприз во время каникул от знаменитых звезд Голливуда.

"Копейский рабочий", официальная газета администрации города Копейска в Челябинской области, может теперь похвастаться тем, что является "самой известной голливудской газетой в мире", сообщает SPUTNIK.

Это хвастовство не является необоснованным. За семь лет газета из небольшого города с населением в 147 500 человек смогла собрать десятки снимков всемирно известных голливудских актеров, внимательно читающих страницы своего издания.

2017 год стал рекордным для газеты: ее редакторы получили новые фотографии от Джеки Чана, Пенелопы Круз, Мэтта Дэймона, Дастина Хоффмана, Николь Кидман, Уилла Смита и многих других.

Голливудские звезды с удовольствием позируют с газетой в руках.

Недоумение пользователей Интернета вполне понятно. Как маленькая городская газета в середине России смогла получить доступ к некоторым из самых ярких звезд Голливуда?

"Копейский рабочий" объяснил свою внезапную популярность в Голливуде тем, что фотографии были получены Маргаритой Сушкевич, уроженкой Копейска, которая ранее иммигрировала в США и стала супругой известного американского кинорежиссера Джека Тьюксбери.

С тех пор, а именно с 2011 года, "Копейский рабочий" постоянно получает от пары подобные снимки, а в редакции отмечают, что они стали приятным подарком не только изданию, а и его преданным читателям.

Сообщает SPUTNIK - перевод редакции LIGAnews.