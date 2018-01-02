Крупнейшие застройщики начали работать с Фондом защиты прав дольщиков

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С начала работы Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства 336 застройщиков из 67 регионов России начали использовать новый государственный механизм и обеспечивать гарантии для дольщиков на рынке жилищного строительства.

Общий объем поступивших взносов на номинальный счет Фонда составляет 205 млн рублей. В числе застройщиков, перечисливших взносы, крупнейшие строительные компании: «Группа ЛСР», Группа компаний «А101», Группа компаний ПИК.

«Группа ЛСР» зарегистрировала ДДУ в корпусе 15 ЖК «Шуваловский» в Санкт-Петербурге.

Группа компаний «А101» зарегистрировала ДДУ в 9 доме ЖК «Испанские Кварталы» и 2 доме ЖК «Белые ночи» в Москве.

Группа компаний ПИК перечислила взносы на номинальный счет Фонда и зарегистрировала первые ДДУ в корпусе 5 ЖК «Green Park», корпусе 5.1 ЖК «Мещерский Лес».

Всего в Росреестре зарегистрировано более 2 тысяч договоров участия в долевом строительстве (2,8 тысяч квартир), по которым перечислены взносы в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.

На сайте Фонд214.рф покупатели жилья могут проверить факт уплаты застройщиком взноса по заключенному договору участия в долевом строительстве. В разделе «Дольщикам» опубликован сервис проверки ДДУ. Для проверки необходимо указать только номер регистрации ДДУ в Росреестре.

Источник: Пресс-служба АО «АИЖК»