Россияне в большинстве своем не против введения электронных трудовых книжек

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ ) представляет данные исследования, посвященного теме введения в России электронных трудовых книжек.

Среди россиян, работающих по найму (53% по выборке), о концепции перехода с бумажных трудовых книжек на электронные слышала половина (52%), однако специально интересовались этим вопросом только 7%.

Каждый второй (53%) выступает за сохранение обоих форматов (бумажного и электронного), за полный переход на электронные носители высказываются 18% (среди жителей городов-миллионников, кроме Москвы и Питера – 32%), напротив, за сохранение бумажных версий – 19%.

Сторонники возможного нововведения считают, что оно позволит в первую очередь упростить доступ к информации, восстановить данные в случае утери бумажного носителя. Противники же, напротив, прежде всего опасаются утери или кражи электронных данных. На вопрос о том, есть ли необходимость в сохранении традиционной формы документа (бумажной) ввиду возможной утери данных о стаже с электронных носителей, 69% граждан, работающих по найму, отвечают утвердительно.

Данные опроса комментирует руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов: «Во многих странах не знают, что такое трудовая книжка. Но в России в обозримом будущем трудовой стаж будет иметь определяющее значение при приеме на работу или оформлении пенсии. Поэтому официальная информация о трудовой биографии является ценной для любого работающего. Большинство россиян и сегодня не вполне доверяют электронным системам, с другой стороны, они хорошо знакомы с теми удобствами, которые они предоставляют. Поэтому им и нравится решение, когда сосуществуют два варианта – надежный привычный бумажный носитель и передовая удобная электронная база».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12, 14 декабря 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Все вопросы задавались только работающим по найму.

Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)