Эксклюзив! Надежда Савченко о следующем обмене пленными: «Нужно сберечь жизни людей»
В эфире сайта украинского оппозиционного издания «Голос Правды» и youtube-канала «PolitWera» народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала о следующем этапе обмена пленными.
По словам политика, эта тема очень болезненная, «поэтому хотелось бы её осветить максимально объективно и правдиво для того, чтобы не навредить этому процессу, а помочь».
Поэтому чтобы обмен был полноценным, должны быть политические договорённости: несмотря на то, что президент России заявляет, что украинские политзаключённые никоим образом не привязаны к минским договорённостям, где обмен идёт в формате «всех на всех», значит должна быть политическая договорённость, что это будет происходить с россиянами через амнистию какую-нибудь или через взаимное помилование со стороны Украины и России. Или обмен может происходить через третьи руки – например, через оккупированные территории Донецкой и Луганской области, но при условии, что украинцы будут переданы на украинскую территорию каким-то другим образом: экстрадиция, амнистия и так далее.
Поэтому пока не будет такой договорённости на наивысшем уровне (включая «нормандский формат» и наших американских партнеров), наверное, это не будет включено к формату обмена «всех на всех» просто в рамках того, что граждан России, у которых есть военные билеты и российские паспорта, будут передаваться в ЛНР/ДНР как бы по их требованию. А я думаю, что такого не будет, потому что должны быть более широкие договорённости и они должны как-то развиваться (гласно или негласно). Но реальный результат и первый шаг к миру – это действительно обмен «всех на всех», но в справедливом формате, когда люди будут получать свободу – те, кто стал заложником этой войны и политической ситуации.
Списки были согласованы, поэтому это их решение, кого забирать. Украинская сторона отдала всех, кто был в списках, кроме граждан России, потому что это – уже другое дело. Если сейчас мы говорим, что обмениваем по «минскому формату» и «минских формат» учитывает собой третью сторону – Россию – как наблюдателя или консультанта, а она всё-таки имеет территории, включая самих руководителей оккупированных территорий, то, соответственно, в таком формате и возвращались люди. Да, это украинцы на украинцев... Украинцы, разделённые войной, которую спровоцировала Российская Федерация в Украине и которой Российская Федерация помогает продолжаться. Но так выглядит «минский формат» и такие были договорённости. Поэтому возмущаться сейчас, что отдали не тех, я не вижу [смысла].
Если мы будем говорить исключительно человеческой эмоцией, то это – жизни людей. Прискорбно, что идут войны и люди умирают с одной и с другой стороны. Войны всегда развязывает политика – это тоже нужно понимать. История потом даёт оценку этим событиями в мировой истории. Но на данный момент, если мы будем говорить абсолютно объективно, как политики, государственные служащие и переговорщики, мы должны говорить о том, что нужно сберечь жизни людей и волю людей любой ценой. И дело тут не в словах – действительно, должны быть объективные договорённости, компромиссы, дипломатические компромиссы, которые сохранили бы свободу и права людей на жизнь.
На таких переговорах каждая страна и каждая сторона хочет выторговать самые выгодные условия для себя. Это не означает, что это обман или, скажем, откровенная ложь. Нет. Никто не скрывает... Поэтому над этим нужно работать. Конечно, нужно, чтобы этим занимались люди беспристрастные и не мотивированные исключительно своими интересами, а мотивированные всё-таки государственническим подходом к делу. Конечно, нельзя, и ни одна из сторон не будет идти на уступки национальным интересам, к сожалению, ради исключительно жизни отдельных людей... А Россия довольно часто демонстрирует такой подход и на этом строит свою политику... Нужно понимать, что будут, к сожалению, жертвы. Но максимально этот процесс нужно сделать с мыслями о людях как с одной, так и с другой стороны.
Источник: https://golospravdy.com/eksklyuziv-nadezhda-savchenko-o-sleduyushhem-obmene-plennymi-nuzhno-sberech-zhizni-lyudej/