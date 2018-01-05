В Греческом центре Геленджика подвели итоги года и наметили планы на будущее

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Круглый стол на тему: "Духовно-нравственное воспитание" состоялся в Греческом Культурном Центре Геленджика.

Мероприятие, участниками которого стали студенты, волонтеры и активисты молодежного православного движения «Верность», началось с обзорной экскурсии по выставочному залу Центра. Заместитель председателя городской национально-культурной общественной организации «Геленджикское общество греков» Сергей Викторович Марусин рассказал об истории греческого народа. Собравшиеся ознакомились с экспонатами выставочного зала, в том числе, и времен античности.

В работе круглого стола также приняли участие начальник управления по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт Геленджик Максим Станиславович Тимофеев, депутат Думы муниципального образования город-курорт Геленджик, председатель Русского Географического Общества — Юлия Николавена Соболева, руководитель МКУ «КЦСОМ «Пульс» — Миржан Рабилович Дуйсенгалиев, помощник благочинного по работе с молодежью иерей Антоний Пульнов.

На заседание обсудили итоги 2017 года, а также обозначили план мероприятий на 2018 год.

Источник: https://rusgreek.ru/news/2462