"С виду красный, а внутри опасный": Грудинин является крайне противоречивым кандидатом...

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Как известно, кандидатом в российские президенты от партии КПРФ был выдвинут Павел Грудинин, а не многолетний главный коммунист страны Геннадий Зюганов, который сослался в этом решении на «плохое состояние здоровья».

Грудинин хорошо известен в Подмосковье

До этого события Павел Грудинин не был известен широкой публике – он даже не является депутатом Государственной думы от КПРФ, но, вместе с тем, этого человека хорошо знают в Подмосковье, причем не как политика, а как бизнесмена.

Грудинин является директором ЗАО «Совхоз имени Ленина». Это, естественно, никакой не совхоз, а коммерческая организация, которая занимается сельским хозяйством в Подмосковье. Грудинин пришел туда работать после окончания института еще в восьмидесятые годы, а в 1995 году стал его председателем, после чего совхоз трансформировался в обычную коммерческую структуру, где Грудинин стал не только руководителем, но и фактически полновластным собственником.

Кроме того, в интернете существует много информации о «специфических» особенностях бизнеса Грудинина, начиная с того, что предыдущий руководитель совхоза был отправлен им на пенсию, а само его избрание было осуществлено путем методов, которые были типичны для России девяностых годов. Да и вообще, Грудинин, судя по всему, вел бизнес по всем правилам той эпохи.

Грудинин является бизнесменом регионального масштаба

Данное предприятие сегодня подается сторонниками Грудинина, как пример «патриотического ведения бизнеса», но, несмотря на это, там трудятся классические «трудовые мигранты», не говоря уже о том, что работа в «совхозе» устроена так же, как и везде. Это было бы даже нормально, если бы не противоречило той «картинке», которую пытаются изобразить сторонники Грудинина.

Еще можно сказать, что Грудинин в девяностые год стал собственником многочисленных земель в Подмосковье, которые затем эффективно использовал и реализовывал, причем близость этих объектов к МКАД стала залогом его благополучия.

Примечательно, что поход Грудинина в политику был изначально вызван экономическими обстоятельствами, тем более, дальше родного Подмосковья он долгое время не шел – этот политик с 1997 по 2011 годы был депутатом Московской областной думы.

При этом, на федеральный уровень он стал стремиться после того, как в 2012 году его сняли с очередных выборов в областной региональный парламент, причем за интервью, в котором были обнаружены признаки экстремизма.

Грудинин, по сути своей, не является коммунистом

Кроме того, Грудинин не является представителем партактива КПРФ – в 2000 году он был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина, а с 2007 по 2010 год был членом «Единой России», но затем вышел оттуда.

Интересно, что Грудинин тогда заявил, что причиной этого решения стали идейные соображения, но на практике это случилось из-за того, что «Единая Россия» предпочла ему на выборах другого кандидата.

После этого у Грудинина был флирт с ЛДПР, который закончился союзом с коммунистами, причем это был и есть «брак по расчету», учитывая то, что КПРФ нужен был сильный лидер в Подмосковье, а Грудинину защита федеральной партии.

Кстати говоря, Грудинин был в списке КПРФ в 2016 года, но в Госдуму не попал, а его выдвижение в президенты было вызвано тем, что он пользуется популярностью среди неформальных левых сил. В частности, Грудинина и Юрия Болдырева в качестве кандидатов в президенты и премьер-министры РФ выдвинул «Левый Фронт» Сергея Удальцова, который недавно освободился из мест лишения свободы за организацию массовых беспорядков на Болотной площади от 6 мая 2012 года.

Все это свидетельствует о том, что Грудинин не является коммунистом, а представляет собой типаж общественного деятеля, который вхож, как в круги отечественного бизнеса, так и отечественной оппозиции, включая и несистемную ее часть.

Выдвижение Грудинина стало вынужденной мерой для Зюганова

Политолог Василий Колташов в комментарии для ФБА «Экономика сегодня» отметил, что Грудинин занимался развитием своего бизнеса и в интересах этого бизнеса сотрудничал с разными политическими организациями России.

«Основной фишкой его политических взглядов было особое отношение к экономическому развитию России, причем в первую очередь к производственному сектору. Именно этим он и заработал свою известность», - констатирует Колташов.

По мнению, Колташова сила Грудинина заключается не в том, что он является «крепким хозяйственником», а в том, что он достаточно осторожно предлагает свои политические решения.

Так что, перед нами весьма рациональный человек, который ничего не делает просто так, что можно сказать и про его отношения с такой одиозной и сомнительной структурой, как «Левый фронт».

«Выдвижение такой фигуры как Грудинин стало возможным из-за недовольства внутри КПРФ своими обычными кандидатами, в результате чего, Зюганов пошел на этот шаг, предложив кандидатуру, которая не имеет прямого отношения к партии. Грудинин ведь сотрудничал с «Единой Россией» и ЛДПР на ранних этапах своей политической деятельности», - резюмирует Колташов.

Источник: https://rueconomics.ru/298731-s-vidu-krasnyi-a-vnutri-opasnyi-grudinin-yavlyaetsya-kraine-protivorechivym-kandidatom#from_copy