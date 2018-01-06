Эксперты подвели итоги медиаактивности депутатов Сочи в 2017 году

/Общество/

2017-й год канул в лету. Итоги деятельности подводит Правительство страны, Министерства, ведомства, государственные корпорации и банки. Депутаты всех уровней оглядываются назад, чтобы оценить проделанную работу…

Что и говорить, для нашей страны год был не простым и в любое нелегкое время есть два типа поведения. Первое, и самое легкое — ждать лучших времен. Второе: всеми силами усилить работу, как говорится, засучить рукава, чтобы добиваться видимых результатов наперекор трудностям.

Надо отдать должное всем депутатам Городского Собрания Сочи. Они выбрали второй путь…

Однако, не будем голословными. Перейдем к фактам. Эксперты портала Gazdep.ru составили традиционный итоговый рейтинг медиаактивности сочинских депутатов в 2017-м году, ознакомиться с которым можно перейдя по ссылке:

Медиарейтинг Gazdep.ru 2017 года

Источник: http://gazdep.ru/