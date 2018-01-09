«Счастье – это любимая работа!»

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Анатолий Никитович Шкребец, человек трудной и необычной судьбы, при одном упоминании имени которого лица людей светлеют и озаряются добрыми улыбками. В январе начавшегося года он встретит очередной день своего рождения.

Именно встретит и, скорее всего, на заснеженной таежной зимовке, чтобы случайно не обидеть кого-то из близких и друзей, ведь, пригласи он даже сто человек, остальные пятьсот невольно подумают: «А почему - не меня?!» Но это – к слову.

Анатолий Никитович посвятил жизнь закону, семье, людям, а еще - разгадке тайны отца, пропавшего без вести на фронте в начале октября 1941 года. Вернись он домой - и не было бы у сына ни трудного, голодного детства, ни раннего труда на колхозных полях, ни тяжелейшей травмы на футбольном поле - до отъезда в Херсонское военное училище, для поступления в которое были собраны все документы и характеристики…

Пропущенный поневоле год юноша вместе с помогавшей ему двоюродной сестрой, которая сама заканчивала среднюю школу, провел за учебниками, готовясь в Саратовский юридический институт имени Д.И. Курского. Ни романтики от будущей профессии, ни даже малейшего представления о юриспруденции у него не было: просто здесь студентам платили большую стипендию. Получив необходимое в те времена направление от краевого комитета КПСС (для данного института это предусматривалось), Анатолий отправился в огромный и шумный Саратов. Успешно сдал экзамены, но для зачисления в институт не хватило двух баллов…Конечно, было обидно, другой бы отчаялся и вернулся домой, но не такой человек Анатолий Никитович, чтобы пасовать перед трудностями! И в 1957 году он стал учеником отдела технического контроля Саратовского оборонного завода, обозначавшегося как «почтовый ящик 108». Именно здесь началась его долгая трудовая биография, которая продолжается и сегодня.

Свободное время юноша проводил на лекциях и занимался по конспектам друзей, добившись в деканате разрешения сдавать с ними сессии экстерном (такая форма обучения допускалась Постановлением СНК СССР 1924 года). Молодежь сделала точный выбор, избрав Анатолия Шкребца секретарем комсомольской организации завода, а затем - членом пленума горкома ВЛСКМ: лучшего лидера трудно было найти! Администрация завода поддерживала все добрые начинания в спорте, проведении субботников и вечеров отдыха, шефстве над воспитанниками детского дома, поэтому жизнь заводской комсомолии была интересной и насыщенной. А в 1959-м, досдав с разрешения ректора пять экзаменов и четыре зачета, он стал студентом дневного отделения Саратовского юридического института. И пусть, в сравнении с заводской зарплатой, стипендия была копеечной, вынуждая его вместе с друзьями подрабатывать по ночам грузчиками в речном порту, это не могло омрачить радость студенчества. Правда, оно быстро закончилось с получением редкого диплома, в котором датой поступления был указан 1959 и окончания – 1961 год. И вновь, как это было с военным училищем, судьба властно вмешалась в жизнь Анатолия Никитовича. Стать судьей, как он планировал, ему помешала молодость (для этого нужно было достичь возраста двадцати пяти лет), поэтому он получил распределение на работу в прокуратуру Краснодарского края, имея об этом ведомстве лишь самое общее представление, полученное во время практики в Волгограде.

На Кубани герой очерка прошел прекрасную профессиональную школу, начав работать следователем Усть-Лабинской межрайонной прокуратуры под руководством участника войны, прекрасного человека и юриста - профессионала, Андрея Дмитриевича Бондаренко. Затем трудился в той же должности в прокуратуре Динского района, в последующем - в следственном отделе прокуратуры Краснодарского края, помощником прокурора края по кадрам, прокурором Октябрьского района города Краснодара, и каждая новая должность означала для А.Н. Шкребца продвижение к более высоким и ответственным постам. Редкие часы досуга Анатолий Никитович посвящал семье, знакомил дочерей с достопримечательностями, водил их на прогулки в парк имени Горького, прививал интерес и любовь к истории.

С 1980 по 1983 год А.Н. Шкребец работал в должности заместителя прокурора края, после чего возглавил прокуратуру Саратовской области, вернувшись в город своей юности. Еще больший объем работы ждал его после назначения в 1987 году начальником управления по надзору за исполнением законов на транспорте – старшим помощником Генерального прокурора СССР, когда довелось побывать в служебных командировках во многих регионах страны, в том числе – в связи с трагическими событиями в Тбилиси.

Накопленный опыт был по достоинству оценен руководством Генеральной прокуратуры страны, и в конце декабря 1990 года Анатолию Никитовичу Шкребцу было доверено руководство прокуратурой Краснодарского края.

Несмотря на огромный объем работы, А.Н. Шкребец на протяжении десятилетий продолжал по крупицам собирать сведения о 52-й танковой (позже переименованной в 101-ю мотострелковую) дивизии, в которой сражался его отец. Редкие свидетели, отрывочные архивные документы позволили прийти к выводу, что Никита Степанович Шкребец пал смертью храбрых в боях за Родину у поселка Холм-Жирковский Смоленской области. Здесь, в святом месте, они побывали всей семьей в канун 70-летия Победы, установили скромный памятник, вместе с детьми, внуками и правнуками возложили цветы к мемориалу павшим воинам на Поле Памяти. Дети находили ржавые гильзы, которые во множестве хранит здешняя земля, и лучшего Урока Мужества для них никто бы не провел!

В исключительно сложный период 1990-х годов прокурор Краснодарского края Шкребец А.Н. уверенно вел коллектив дорогой бескомпромиссного служения закону, твердой рукой вместе с руководством администрации края удержал ситуацию в правовом поле, и благодарные люди этого никогда не забудут! Именно в этом Герой труда Кубани, Почетный гражданин города Краснодара Анатолий Никитович Шкребец видит главный итог своей более чем сорокалетней прокурорской деятельности. Он и сегодня продолжает успешно работать в должности начальника отдела по вопросам помиловании администрации Краснодарского края, весь свой опыт, знания и убеждения посвящая, как это было всегда, закону, людям и справедливости.

Думаю, не будет преувеличением сказать: то, что в лице героя очерка потеряли когда-то Вооруженные Силы и судейский корпус, в полной мере приобрела прокуратура России, в чью славную историю золотыми буквами вписано имя Государственного советника юстиции 2-го класса Шкребца Анатолия Никитовича. А у нас с вами, земляки, есть прекрасный повод гордиться этим замечательным человеком, который вырос в кубанской глубинке, многие годы работал в Краснодаре и продолжает трудиться здесь во благо родного края и всей России!