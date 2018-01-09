Сергей Малоземов: растительная диета, овощи, фрукты и крупы – источник здоровья

/Общество/

Россияне по-прежнему экономят на еде.

После девальвации рубля осенью 2014 года потребительский спрос в России не восстановился. Приходится экономить, в том числе и на еде. Производители начали предлагать товары из более дешевых ингредиентов, подсовывают и фальсификат. Случаи фальсификации с фатальным исходом встречаются крайне редко, рассказал в эфире радио Sputnik автор и ведущий программы «Еда живая и мертвая» на телеканале НТВ Сергей Малоземов.

«Фальсификация пищевых продуктов – подмешивание более дешевых веществ в пищевые продукты с целью уменьшения себестоимости производства. Это явление известно с древности, когда в хлеб в Древнем Риме подмешивали толченый мел, красный перец разбавляли киноварью, костной мукой. В середине XIX века основная доля горчичного семени содержала муку и штукатурку. В Испании в 1981 году несколько сотен человек погибли, отравившись фальсифицированным оливковым маслом, которое имитировали при помощи смеси рапсового масла и анилина. Такие случаи встречаются крайне редко. Я делаю научно-популярные программы уже 5 лет, пристально слежу за этими вещами, не помню случаев, чтобы фальсификация, стремление уменьшить стоимость продуктов привела к таким фатальным последствиям. Чаще всего речь идет о замене дорогих компонентов на дешевые. В молочных продуктах, например, иногда встречается замена животных жиров на растительные, об этом не сообщают. Для нашего здоровья это даже не плохо, а скорее хорошо. Потому что растительные жиры уменьшают излишнюю калорийную нагрузку на организм. Конечно, нечестно обманывать, если вы обманываете в этом, может, у вас неправильно указан срок годности, или вы подмешали сахар и не указали это. Я горячий сторонник, чтобы раскрывать максимум информации на этикетке. В Европе и Америке принято писать точное количество соли и сахара в продуктах, это крайне важная информация. Важно контролировать их количество в рационе. Как выбирать продукты – смотреть наличие ингредиентов, которые делают этот продукт «мертвым». В России нет обязанности писать на этикетке, сколько трансжиров в данном продукте, в Европе и Америке есть. Трансжиры убивают сердечно-сосудистую систему. На упаковке можно догадаться о его наличии по формулировкам – маргарин, смесь растительных жиров. В одном из вафельных тортов мы намерили 16% трансжиров от общего жирового состава при норме 2%. С 1 января введен такой норматив, мы внимательно замерим, будут ли его выполнять. Это влияет на стоимость продуктов, иначе придется заменять маргарин сливочным маслом или пальмовым маслом, которое ничем не плохо для здоровья, а потребитель его боится. Ранее были страшилки, которые не соответствуют действительности. Претензии, что в Россию привозят неочищенное масло, которым смазывают колеса у поездов в России, неправда. Общее правило производителей – крупные производители и торговые сети более чисты. Если они проколются, будет больший ущерб. Стараются работать честно, у многих введены международные системы сертификации и стандартизации, там муха не проскочит. Иногда продукты популярных марок просто подделывают, это уже другая проблема. У мелкосерийных производителей модной органической еды нарушения встречаются чаще, им не по карману содержать большую систему качества. Не верьте тем, кто пытается втридорога продать свой якобы безопасный продукт. Роспотребнадзор вполне адекватно борется с фальсификацией, есть другие федеральные структуры, которые любят раздувать панику, в том числе пытаясь повысить ценность собственного существования. Любят заявить, что 2/3 чего-то фальсифицировано, хотя проверки показывают, что нет такого масштаба проблемы. Самые опасные добавки в пищевые продукты – соль и сахар, они убивают нас миллионами. Добавки на букву E, которых принято боятся, тщательнейшим образом проверены и оттестированы. Люди часто боятся глюконата натрия, усилителя вкуса, который дает, например, особое удовольствие от растворимой лапши. Единственная проблема в нем – много натрия, который поставляет и поваренная соль. В той же растворимой лапше количество минимально. Опаснее соленые огурцы. Но всего можно понемногу. В Америке FDA разрешает генномодифицированный продукт, например, нетемнеющие яблоки, если по пищевым и медицинским качествам они не отличается от обычных. Россия пытается позиционировать себя, как производителя продуктов особо чистых, близких к земле, здоровых. Это маркетинговая стратегия, которую следует развивать. С медицинской точки зрения нам это безразлично. В Китае все идет к принятию лучших европейских и американских мер. Пока там хуже, чем у нас. Это огромная страна, бурно развивающаяся, там не перебарщивают с контролем, происходит недоконтроль. Иногда приходит товар, который не стоило бы употреблять. Пять принципов здорового питания – меньше калорий, меньше мяса, больше овощей и фруктов, меньше соли и сахара и больше разнообразия. Растительная диета, овощи, фрукты и крупы – источник здоровья», – рассказал Сергей Малоземов.

Источник: https://ria.ru/radio/