Новороссиец Максим Оганесян стал лучшим Дедом Морозом в Краснодарском крае!

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7 775 голосов было собрано в поддержку нашего Деда Мороза в рамках конкурса за звание лучшего Деда Мороза, организованного Комсомольской правдой совместно с Министерством культуры Краснодарского края.

Максим Оганесян – художественный руководитель Дома культуры в п. Гайдук. За истекший период новогодних праздников, в образе Деда Мороза, победитель посетил реабилитационный детский центр, дарил праздник детям в больницах, поздравлял ветеранов, а также дарил новогоднее волшебство на других мероприятиях города-героя.

Источник: Управление культуры администрации МО Новороссийск