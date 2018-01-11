В Новороссийске завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Быт»

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В период с 27 декабря 2017 года по 8 января 2017 года в городе Новороссийске проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Быт», направленное, прежде всего, на предупреждение и пресечение тяжких и особо тяжких преступлений против личности, в том числе на бытовой почве.

В период с 27 декабря 2017 года по 8 января 2017 года в городе Новороссийске проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Быт», направленное, прежде всего, на предупреждение и пресечение тяжких и особо тяжких преступлений против личности, в том числе на бытовой почве.

Стражами порядка по месту жительства проверены 356 человек, состоящих на профилактическом учете, из них: под административным надзором и формально под него подпадающих – 37, страдающих наркоманией и алкоголизмом, состоящих на учете в медучреждениях, представляющих опасность – 24, семейных дебоширов – 45. За время проведения операции «Быт» стражами правопорядка на профилактический учет поставлено 35 лиц, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан на почве семейно-бытовых конфликтов.

Привлечено к административной ответственности 158 человек (из них состоят на профучетах – 22), в том числе по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» – 37, по статьям 20.20 «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах», 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» – 55.

Применен административный арест в отношении 48 человек, из них – в 9 случаях в отношении состоящих на профучетах.