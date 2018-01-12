Думма изучит Постановление о согласительной комиссии по закону о запрете контактной притравки

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На пленарном заседании 12 января Государственная Дума рассмотрит Постановление о создании согласительной комиссии по Федеральному закону №333436-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части предотвращения жестокого обращения с животными».

Согласительная комиссия создается в связи с отклонением Советом Федерации 26 декабря 2017 года данного Федерального, принятого Государственной Думой 21 декабря 2017 года.

В состав Комиссии предлагается включить депутатов из всех фракций Государственной Думы: Николая Николаева, Юрия Афонина, Владимира Бурматова, Ольгу Епифанову, Анатолия Грешневикова, Михаила Кузьмина, Ярослава Нилова, Владимира Позднякова, Владимира Сысоева, Ольгу Тимофееву, Олега Шеина, Адальби Шхагошева.

Сопредседателем от Государственной Думы предлагается избрать председателя профильного Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.

Для участия в согласительных процедурах будут приглашены представители Президента России и Правительства.

Комментируя подготовленный документ, Николай Николаев заявил о своем несогласии с мнением оппонентов, что контактная притравка является исконной традицией русской охоты:

«Мы получили от Совета Федерации предложение о создании согласительной комиссии. В персональный состав этой Комиссии мы предлагаем включить представителей все фракций Государственной Думы. При голосовании за данный законопроект у нас было консолидированное мнение, и мы также консолидированно приступаем к работе в рамках этой Комиссии: 402 депутата проголосовали за принятие законопроекта в третьем чтении.

Мы абсолютно убеждены, что концепцию закона менять нельзя. При этом мы готовы выслушать коллег из Совета Федерации, хотя на сегодняшний момент, мы не получили конкретных предложений от них.

Но так как срок работы избранных депутатов в составе согласительной комиссии определен до 10 февраля 2018 года, мы рассчитываем услышать от коллег конструктивные предложения по улучшения текста закона и найти компромисс в рамках принятой концепции.

Данный закон необходимо принять и урегулировать вопрос осуществления контактной притравки. Живодерство и издевательство над животными недопустимо, и я не согласен с мнением оппонентов, что контактная притравка является исконной традицией русской охоты. Это не так.

С нашей стороны, мы можем гарантировать, что вся работа согласительной комиссии будет максимально открыта и для средств массовой информации, и для общественности».

Один из авторов законопроекта - заместитель Председателя Государственной Думы Ольга Тимофееватакже намерена отстаивать свою позицию и услышать аргументы коллег из Совета Федерации. По её словам, срок работы согласительной комиссии предлагается ограничить месяцем – до 10 февраля, так как «депутаты не могут до бесконечности тянуть с принятием закона».

«Мы столкнулись с жестким лоббизмом. Именно притравка уже привела к тому, что большой системный законопроект «Об ответственном обращении с животными», над которым мы работали целый год, завис и не рассматривается во втором чтении. Эта тема уже вызвала резонанс в обществе, у стен Думы проходят пикеты и голодовки зоозащитников. Последние соцопросы показали, что подавляющее большинство граждан за принятие закона. Есть и соответствующее поручение Президента принять законодательные меры против жестокого обращения с животными. Поэтому мы будем отстаивать свою позицию», - подчеркнула О.Тимофеева.

Депутат пояснила, что главный смысл принятого Государственной Думой закона – запрет контактных способов дрессировки (притравки) охотничьих собак и ловчих птиц, при которых диким животным наносятся увечья, их фактически используют как живую мишень-тренажер. В европейских странах, по её словам, для дрессировки уже давно используются бесконтактные приемы. «Кроме того, мы выводим из тени этот вид бизнеса, который сейчас никак не отрегулирован. Притравочные станции существуют в городской черте, даже на территории домов отдыха, потому что притравка стала видом забавы. Мы хотим этот кошмар остановить. Услуги должны оказываться только в закрепленных охотничьих угодьях, только лицами, имеющими охотхозяйственные соглашения. Должны быть установлены требования к питомникам и вольерам, где содержатся дикие животные. Что именно не устроило сенаторов в наших предложениях, надеюсь, поймем в рамках согласительной комиссии. Мы ждем конкретные предложения», - прокомментировала Ольга Тимофеева.

Первое заседание согласительной комиссии намечено на 16 января.

Источник: Госдума РФ