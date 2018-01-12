В Краснодарском крае стартует проект «75-летию Великой Победы — 75 героических страниц»

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Мероприятия начнутся в конце января, в исторический день 75-летия начала освобождения Кубани, и завершатся 9 мая 2020 года, когда Россия будет отмечать юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

Координатором проекта выступил краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д.Фелицына. Его партнерами стали Краснодарская краевая научная библиотека им. А.С.Пушкина, «Кубанькино», управление архивов регионального министерства культуры, историко-краеведческие музеи городов и районов Кубани.

До 2020 года в рамках проекта в музее им. Е.Д.Фелицына пройдет 75 просветительско-образовательных мероприятий для подростков и молодежи, связанных с основными датами истории Великой Отечественной войны. Это выставки и экскурсии, лекции, конференции, вечера памяти и поэтические вечера, викторины и кинопоказы, уроки мужества.

– К участию в проекте будут привлечены ветеранские и молодежные организации, общественные объединения, волонтеры, активисты исторических клубов, – сообщили в министерстве культуры Краснодарского края.

В ведомстве также подчеркнули, что 75 аналогичных мероприятий будет проведено в каждом муниципальном образовании края, где их организаторами выступят музейные и клубные учреждения, библиотеки, киноорганизации.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края