В Сочинском линейном управлении МВД России на транспорте подвели итоги оперативно – служебной деятельности за 2017 год

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В итоговом совещании приняли участие заместитель начальника УТ МВД России по ЮФО полковник полиции Авдеев Игорь Александрович, председатель Общественного совета при Сочинском ЛУ МВД России на транспорте Мамишев Аслан Сальбиевич, а так же руководители структурных подразделений транспортной полиции Сочи. Собравшиеся на совещании обсудили и вынесли оценку по многим интересующим вопросам, но самым главным было и остается обеспечение безопасности пассажиров на объектах транспорта.

Отмечено, что во взаимодействии с другими правоохранительными органами города Сочи на должном уровне проведены мероприятия, связанные с обеспечением общественного порядка и безопасности в период проведения ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов, курортного сезона 2017 года, а также других общественно-политических, массовых и спортивных мероприятий международного уровня.

Силами нарядов транспортной полиции осуществлено сопровождение более двух тысяч поездов дальнего следования и пригородного сообщения. Всего за прошедший год проведено 112 оперативно - профилактических и 594 рейдовых мероприятия.

За 12 месяцев не допущено тяжких преступлений, групповых нарушений общественного порядка, а также преступлений экстремистской и террористической направленности. В сравнении с прошлым годом в зоне оперативного обслуживания Сочинского линейного управления снизилось количество совершённых преступлений. При этом увеличилась раскрываемость совершенных ранее преступлений.

В уже наступившем году сотрудниками аппарата Сочинского ЛУ МВД России на транспорте приняты меры к устранению ранее выявленных недостатков и недоработок в оперативно – служебной деятельности, а также намечены перспективные задачи на текущий 2018 год.

Источник: Пресс - служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте