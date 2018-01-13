Вопросы детских и юношеских СМИ обсудили в Президентской библиотеке

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В канун Дня российской печати в Президентской библиотеке состоялся круглый стол, посвящённый перспективам развития детских и юношеских СМИ.

К участию в мероприятии в режиме видео-конференц-связи были приглашены главные редакторы, издатели, творческие сотрудники средств массовой информации, ориентированных на детскую и юношескую аудиторию («5 углов», «Костёр», «Автобус», «Пионерская правда», «Юность», «Мурзилка», «Весёлые картинки», «Детская роман-газета» и других); журналисты, начинавшие свой профессиональный путь в качестве юнкоров; представители школьного, студенческого и библиотечного сообществ, органов государственной власти из Санкт-Петербурга, Москвы и Тюмени.

На открытии мероприятия было отмечено, что в силу своей специфики российские СМИ по факту являются не только информационными, но и историческими источниками. Это подтверждает внушительная электронная коллекция «Отечественная периодика в фонде Президентской библиотеки». Немалое место в этом сегменте медиакультуры принадлежит детской журналистике, и нынешняя встреча должна помочь систематизировать типологию детских изданий, найти способ поддержки их развития.

Присутствовавший на заседании круглого стола заместитель председателя Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации администрации Санкт-Петербурга Алексей Дементьев заявил, что петербургским СМИ будет обеспечена грантовая поддержка, средства на это выделены – дело за тем, чтобы грамотно и мотивированно заполнить заявки.

О том, что и «Роспечать» существенно увеличила количество грантов, сообщил из Москвы по видео-конференц-связи Роман Серебряный, секретарь Союза журналистов России, добавив при этом, что деньги будут выделяться не конкретным изданиям, а инициированным ими общественно значимым проектам.

Интересную статистику привёл Сергей Грачёв, главный редактор журнала «Пять углов» – преемника легендарной ленинградской газеты «Ленинские искры»: по социологическим исследованиям, проведённым журналом, влияние газет, журналов, телеканалов и радио на современных детей в 20 раз меньше Интернета. И, стало быть, нужно искать новые подходы к подрастающему поколению, показывать, что внешний мир, талантливо отражённый в «бумажных», телевизионных и прочих СМИ интереснее стандартизированных гаджетов.

Не менее занимательной, помимо «взрослой» части круглого стола, была «детская» секция, ведь юнкорам, которых провели с экскурсией по Президентской библиотеке и открыли доступ к её уникальным фондам в электронном читальном зале, предоставили возможность вволю порассуждать на тему «Если бы главным редактором был я». Опытные журналисты с интересом слушали их суждения и предложения.

Участники круглого стола поделились своим видением настоящего и будущего детской журналистики, обсудили её перспективы и отчасти дали ответы на вопросы: кто виноват в том, что издания и передачи «для детей и про детей» теряют популярность, и что делать, чтобы эта часть медиакультуры не ушла в блогосферу. Мнений и предложений было множество, но в одном все участники круглого стола были единодушны: такие встречи, как состоявшийся в Президентской библиотеке круглый стол по детским и юношеским СМИ, необходимы и должны стать постоянными.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки